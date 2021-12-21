وائل غنيم يهاجم مايا دياب بعد انتقادها لاعتزال أدهم نابلسي

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بلقيس: مايا دياب رائعة.. لكن لا يمكن لأي فنانة في الخليج أن تلبس مثلها
09:39
بلقيس: مايا دياب رائعة.. لكن لا يمكن لأي فنانة في الخليج أن تلبس مثلها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل الناشط المصري وائل غنيم مع وسم "الفن مش حرام" الذي أطلقته الفنّانة اللبنانية مايا دياب، ردًا على إعلان الفنان الأردني أدهم النابلسي اعتزاله الغناء، الإثنين.

وقال غنيم في تغريدةٍ أشار فيها لمايا: "الفن مش حرام... بس تحويل جسد المرأة لسلعة إغراء حرام. ولا إيه يا شيخة".

وتعرضت الفنّانة اللبنانية لهجوم كبير بعد انتقادها لاعتزال أدهم النابلسي في تغريدةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت فيها: "الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه."

وأشار متابعون في ردهم على مايا بأنّ أدهم لم يقل حرفيًا أن الفن حرامًا، وطالبوها باحترام رأيه، فيما شنّ آخرون هجومًا عنيفًا عليها، متخذين في عددٍ من الردود طابعًا شخصيًا، بلغ حد التنمر على شكلها.

وهناك من اتفق مع مايا جزئيًا، واعتبر أن أدهم "يبحث عن الترند".

وتحت الوسم ذاته "الفن مش حرام" الذي أطلقته مايا دياب، وجهت المغنية السورية فرح يوسف رسالةً لأدهم النابلسي عبر حسابها الرسمي على تويتر، قالت له فيها: "الحرام هو أن تفعل شيئًا ما مهما كان نوعه يسبب الأذى للنفس وللآخرين، كل إنسان هو سيد نفسه، وخياراته تعبر عنه ويتحمل مسؤوليتها وحده فقط، فاتركوا الخلق للخالق والله يوفقك بحياتك..."، وتمنت فرح عليه أن يتراجع عن قراره.

وكان أدهم النابلسي قد فاجئ متابعيه أمس، بإعلان اعتزاله الغناء نهائيًا عبر مقطع فيديو، لأنّه لا يخدمه في هدفه وحلمه في "إرضاء رب العالمين"، وطلب من المتابعين استمرار الدعم في رحلته المستقبلية، وحقق الفيديو ملايين المشاهدات، عبر الحسابات الرسمية لأدهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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