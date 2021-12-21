وائل غنيم يهاجم مايا دياب بعد انتقادها لاعتزال أدهم نابلسي

بلقيس: مايا دياب رائعة.. لكن لا يمكن لأي فنانة في الخليج أن تلبس مثلها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل الناشط المصري وائل غنيم مع وسم "الفن مش حرام" الذي أطلقته الفنّانة اللبنانية مايا دياب، ردًا على إعلان الفنان الأردني أدهم النابلسي اعتزاله الغناء، الإثنين.

وقال غنيم في تغريدةٍ أشار فيها لمايا: "الفن مش حرام... بس تحويل جسد المرأة لسلعة إغراء حرام. ولا إيه يا شيخة".

#الفن_مش_حرام بس تحويل جسد المرأة لسلعة إغراء حرام. ولا ايه يا شيخة @mayadiab

وتعرضت الفنّانة اللبنانية لهجوم كبير بعد انتقادها لاعتزال أدهم النابلسي في تغريدةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت فيها: "الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه."

الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه #الفن_مش_حرام

وأشار متابعون في ردهم على مايا بأنّ أدهم لم يقل حرفيًا أن الفن حرامًا، وطالبوها باحترام رأيه، فيما شنّ آخرون هجومًا عنيفًا عليها، متخذين في عددٍ من الردود طابعًا شخصيًا، بلغ حد التنمر على شكلها.

بفاجؤوني الأشخاص يلي عاملين حالن super منفتحين وبحبّوا الحياة ومع الحرية وميت خط تحت كلمة الحريّة. بس لما يشوفوا إنسان ملتزم أو مؤمن لازم ينتقدوه أو ما يخلّوه يعبّر عن رأيه أو يسمعوله.وبيعتبروه ظلامي ومتعصّب وعايش بالخسة طب ما اتركوا الناس بحالا .مش انتو هيك بتقولوا #ادهم_نابلسي

نتفق تمامًا أن #الفن_مش_حرام، لكننا نختلف في تعريف الفن.

وهناك من اتفق مع مايا جزئيًا، واعتبر أن أدهم "يبحث عن الترند".

@mayadiab فعلا عندك حق..انا مش فاهمه وجهة نظره..وكمان في مغنيين زي عمرو دياب وحماقي وتامر حسنى ومدحت صالح وحمادة هلال وغيرهم بيغنو عادى وبيغنو ديني كمان...انا حساه عايز يعمل ترند وخلاص

وتحت الوسم ذاته "الفن مش حرام" الذي أطلقته مايا دياب، وجهت المغنية السورية فرح يوسف رسالةً لأدهم النابلسي عبر حسابها الرسمي على تويتر، قالت له فيها: "الحرام هو أن تفعل شيئًا ما مهما كان نوعه يسبب الأذى للنفس وللآخرين، كل إنسان هو سيد نفسه، وخياراته تعبر عنه ويتحمل مسؤوليتها وحده فقط، فاتركوا الخلق للخالق والله يوفقك بحياتك..."، وتمنت فرح عليه أن يتراجع عن قراره.

#الفن_مش_حرام الحرام هو ان تفعل شيئاً ما مهما كان نوعه يسبب الأذى للنفس وللآخرين ، كل انسان هو سيد نفسه ، و خياراته تعبر عنه و يتحمل مسؤوليتها وحده فقط، فاتركو الخلق للخالق و الله يوفقك بحياتك @AdhamNabulsi وبتمنى ترجع بقرارك لأنك لسا بأول عمرك و بقمة عطاءك الفني #الفن_إنسانية https://t.co/BVfLeO83Jd

وكان أدهم النابلسي قد فاجئ متابعيه أمس، بإعلان اعتزاله الغناء نهائيًا عبر مقطع فيديو، لأنّه لا يخدمه في هدفه وحلمه في "إرضاء رب العالمين"، وطلب من المتابعين استمرار الدعم في رحلته المستقبلية، وحقق الفيديو ملايين المشاهدات، عبر الحسابات الرسمية لأدهم على مواقع التواصل الاجتماعي.