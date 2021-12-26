كيت وينسلت "لم تستطع التوقف عن البكاء" عندما التقت ليوناردو دي كابريو

نشر السبت ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2021

(CNN) -- ستستمر صداقة كيت وينسلت وليوناردو دي كابريو، على الرغم من المسافة أو الوقت.

عندما اجتمع الممثلان الحائزان على جائزة الأوسكار في لوس أنجلوس بعد ما يقرب من ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد-19، كان الأمر عاطفيًا.

قال وينسلت لصحيفة الغارديان: "لم أستطع التوقف عن البكاء. لقد عرفته طوال نصف حياتي! ليس الأمر كما لو أنني وجدت نفسي في نيويورك أو أنه في لندن وكانت هناك فرصة لتناول العشاء أو تناول القهوة ومتابعة ما حدث. لم نتمكن من مغادرة بلادنا. مثل العديد من الصداقات على مستوى العالم، فقدنا بعضنا البعض بسبب كوفيد".

قام الاثنان بدور البطولة معًا في دور جاك وروز في فيلم "تايتانيك" عام 1997، ولاحقًا كزوج وزوجة في فيلم "طريق الثورة" لعام 2008.

كما أشارت إلى كيف كانوا صغار السن عندما صوروا فيلم "تايتانيك".

قالت بحزن وفقًا للصحيفة: "لقد بلغت 21 عامًا في تلك اللقطة، وبلغ ليو 22 عامًا".

لقد قامت كل من وينسلت، البالغ من العمر الآن 46 عامًا، ودي كاباريو، 47 عامًا، بعمل جيد لأنفسهما خلال 25 عامًا منذ أن التقيا على متن السفينة.

وقالت وينسلت: "إنه صديقي، صديقي المقرب حقًا".