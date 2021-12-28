دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وأخيرًا تم الصلح بين المطرب المصري بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، بعد أن نجحت الفنانة المصرية إسعاد يونس في جمعهما معًا في "صاحبة السعادة" ليعلن الأخير إنهاء احتكاره لسلطان الذي دام لسنواتٍ طويلة.

وقال محروس العبارة التي طال انتظارها: "أبرئ ذمة بهاء سلطان من أي التزام... ويصبح من حقه التعاقد مع أي شركة أخرى..." وأوضح المنتج المصري خلال البرنامج بأن الدافع وراء ذلك هو "التسامح"، وأعلن عن استعداده الدائم لتقديم المعونة لبهاء سلطان فنيًا وإنسانيًا، ووقع على إقرار "براءة الذمة"، وسط سعادة "صاحبة السعادة" التي عبرت عن فرحتها بزغرودة لتمام الصلح الذي سعت إليه كثيرًا.

وفسر نصر محروس لإسعاد سبب فشل الصلح في المرات السابقة؛ بضرورة الالتزام بالعقود وما قال إنه تأثير عوامل خارجية في تصعيد الخلاف بينه وبين بهاء، وأد في الوقت ذاته على حجم الود الذي يكنه للمطرب المصري الذ أطلقه كوجه جديد، منحه اسمه الفني قبل قرابة العشرين عامًا.

وتكلل الصلح بإطلاق ٤ أغنيات من ألبوم "سيجارة" لبهاء سلطان الذي أنتجه محروس، وسبق أن تعثر بسبب الخلافات بينهما.

ويفتح هذا الصلح الطريق أمام انطلاقٍة جديدة لبهاء سلطان، بعد أن اتهم نصر محروس بتعطيل مسيرته بسبب عقد الاحتكار الذي كان يقيده به.

ويعتبر محروس من أبرز صناع نجوم الغناء المصريين المعاصرين كالفنانين شيرين عبد الوهاب، وتامر حسني.