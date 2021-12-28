محمد الشماط يفارق الحياة.. وداعًا "أبو رياح"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فارق الفنان السوري محمد الشماط الحياة في الولايات المتحدة، ودفن فيها، بحسب ما أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، صباح الثلاثاء.

والفنان الراحل من مواليد دمشق ١٩٣٦، وبدأ مسيرته الفنية من مسارحها أواخر خمسينيات القرن الماضي، وعمل إلى جانب الجيل المؤسس للتلفزيون السوري مطلع الستينيات.

واشتهر محمد الشماط بأداء الشخصية الشامية التقليدية البسيطة وخفيفة الظل، ومن أكثر أدواره رسوخًا في ذاكرة أجيال من المشاهدين العرب؛ "أبو رياح" خال "فطوم حيص بيص" وسندها الحنون في مسلسل "صح النوم".

وتتذكر الأجيال المعاصرة للراحل شخصية "أبو مرزوق"؛ "خضرجي باب الحارة" التي قدمها في ٧ أجزاء متتالية من السلسلة الشامية الشهيرة، وعاد لتقديمها في الجزء العاشر في ٢٠١٩.

لكن مسيرة الراحل لم تقتصر بالتأكيد على تلك الشخصيتين، حيث كان محمد الشماط أحد أبرز وجوه المسرح الشعبي بدمشق، وفي رصيده عدد من الأدوار الإذاعية، والتلفزيونية، بدءًا من مشاركته بمسلسل "حارة القصر" ١٩٧٠، كما كانت له مشاركات في سينما السبعينيات التي عرفت بالسينما التجارية.

تعرض الراحل منتصف التسعينيات لجلطة دماغية كادت أن تودي بحياته، وتسببت له بشلل شبه كلي، وفقدان في الذاكرة، وصعوبات بالنطق، لكنه تعافى من محنة مرضه، وعاد لاستئناف مسيرته الفنية، بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة استمرت لأربع سنوات، وعانى لاحقًا من أمراض القلب والشيخوخة.