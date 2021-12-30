دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سحبت شركة سيارات في مصر اعلانًا تجاريًا بطله الفنان المصري عمرو دياب من جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بعد انتقادات طالته بسبب مزاعم التحريض على "انتهاك الخصوصية والتحرش بالنساء".

وقالت شركة "ستروين" في بيانٍ نشرته على منصاتها إنها "لا تتسامح مع التحرش بكافة أشكاله"، وأبدت تفهمها للتفسير السلبي للمشهد الذي يسلط بحسب قولها الضوء على "مزايا كاميرا مدمجة عالية الدقة مصممة لالتقاط لحظات فريدة، بالإضافة إلى تحسين سلامة قائد المركبة"، وتقدمت بالاعتذار لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد.

وظهر عمرو دياب في الإعلان وهو يستخدم كاميرا المرآة الأمامية لالتقاط صورة لسيدة مرت أمامه فجأة، أثناء قيادته للسيارة، الأمر الذي وصفه منتقدون على مواقع التواصل بـ "المهزلة"، ورأوا فيه تشجيعًا للـ "التحرش" بالنساء و"انتهاك الخصوصية" خاصة أنه صوّر السيدة بدون علمها.

ولم يصدر حتى تاريخه أي تعليق حول هذا الجدل من النجم المصري، الذي يستعد الخميس ٣٠ ديسمبر/ كانون الأول لإحياء حفلٍ جديد له في موسم الرياض.