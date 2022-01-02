دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأدهم النابلسي من أحد مساجد الأردن، قيل إنه التقط له، بينما كان يؤم المصلين في صلاة العشاء.

وحظيت الصورة بتفاعل كبير، حيث ما زال اسم النابلسي بين العناوين الرائجة على مواقع التواصل منذ إعلانه اعتزال الغناء أواخر العام ٢٠٢١.

#أدهم_النابلسي يؤم المصلين في صلاة العشاء #فيديو_متداول #الأردن https://t.co/bGIVbGatT2

من اتّقى الحرام لوجه الله، أقرَّ اللهُ عينَه بالمُتاح من الحلال. 💛🦋 #ادهم_النابلسي https://t.co/ilCX2YWtUn

وكان أدهم النابلسي قد فاجئ متابعيه في ٢٠ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٢١؛ بإعلان اعتزاله الغناء نهائياً عبر مقطع فيديو، لأنّه لا يخدمه في هدفه وحلمه في "إرضاء رب العالمين"، وطلب من المتابعين استمرار الدعم في رحلته المستقبلية، وحقق الفيديو ملايين المشاهدات، عبر الحسابات الرسمية لأدهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذف أدهم مؤخرًا معظم إصداراته الغنائية من على قناته الرسمية على يوتيوب، باستثناء أغنيته الأخيرتين، "خايف"، و"أمي"، وأنشودة دينية بعنوان "شفيع الناس" أصدرها قبل ٧ سنوات، في حين لا يزال متابعون يتداولون أغانيه عبر قنوات غير رسمية، وهناك من أطلق حملًة لتداولها وسماعها بكثافة، تحديًا لقراره بالاعتزال الذي أثار الكثير من الجدل منذ إعلانه.