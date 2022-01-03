دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اتهمت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى طليقها الفنان المصري مصطفى فهمي بالـ"البخل"، وقالت في أول ظهورٍ إعلامي لها بعد أزمة طلاقها إنها لم تكن لتتخيل أن تنتهي علاقتهما به بهذه الطريقة.

وأضافت: "ذهبت لحضور مناسبة عائلية وعدت لأشهد الكابوس"، وأكدت مجددًا أنهما لم يكونا متفقين على الطلاق، وعلمت به من خلال محاميته وبطريقة غير واضحة، وتابعت بالقول: "كنا نتواصل حتى آخر لحظة قبل سفري وكان بيننا علاقة زوجية كاملة"، وزعمت أن أقواله وفريقه القانوني "متضاربة".

واستشهدت فاتن بآياتٍ قرآنية عن ضرورة التحلي بالـ"المعروف والإحسان" في العلاقة الزوجية حتى عند حدوث الطلاق، وتساءلت: "أين المعروف يا مصطفى أن تطلقني غيابيًا وتشوه سمعتي وتقلل من شأني؟".

وتحدثت فاتن موسى خلال إطلالتها الإعلامية في برنامج "كلام الناس" عن طبيعة الخلافات بينها وبين طليقها قائلًة: "كان هناك مشاكل حياتية يومية بيننا، منذ سنة ونصف تختص بمطالبتي له بتنفيذ الوعود التي قطعها لي منذ بداية خطوبتنا وهي الإحساس بالأمان، والأمومة".

وأضافت أنها قدمت تضحيات كثيرة في علاقتها الزوجية مع الفنان مصطفى فهمي لأنه كان زوجها وتحبه، لكن كلما كانت تحاول كسبه كان يلغيها ويعزلها أكثر على حد قولها.

وردًا على اتهامات طليقها لها بأنّ مطالبها "مادية"، قالت إنه كان يرفض فكرة عملها، بدعوى أن تجاربه السابقة كانت سيئة مع السيدات العاملات، وزعمت أنه قال لها إن العمل سيحررها منه، ووصل به الأمر بحسب قولها إلى التهديد بتطليقها إذا أصرت على فكرة العمل.

ونقلت عنه القول: "وقتك ده اللي من حقي كزوج فلوسه حتروح لمين؟"، واتهمته بـ "البخل" قائلًة: "الله منعم عليه كتير بس هو ماسك"، وزعمت أنها طلبت منه زيادة في مصروفها، فرد بحسب قولها: "هو إنتِ حتحوشي من ورايا..."، ولم تنكر أنه أهداها عقد شقة في عيد الحب الماضي، لكنه لم يسجلها باسمها وكان يماطل في ذلك بحسب زعمها.

واعتبرت أيضًا أن أحد دوافع طليقها وراء منعها من العمل هو "الغيرة أو التملك؛ كان يقول لي إنت كلك ملكي..."، وحينما سمح لها بالمشاركة في مسلسه "حرير مخملي" كان ذلك بعد سنوات من "الزن" على حد قولها.

وفي مداخلة هاتفية لوالد فاتن موسى خلال برنامج "كلام الناس"؛ أكد حدوث تواصل بينه وبين طليق ابنته الفنان مصطفى فهمي قبل سنة ونصف، تحدث فيه الأخير عن مشاكل بينه وبين زوجته.

لكن الأب قال إنه لم يشأ التدخل في حياتهما، وأخبره بذلك، وأكد أن فهمي لم يتحدث وقتها عن موضوع الانفصال، كما لم يأت على ذكره في آخر تواصلٍ هاتفي بينهما، خلال زيارة ابنته الأخيرة إلى لبنان، والتي تم خلالها الطلاق.

ورفض والد فاتن موسى توجيه رسالة عبر البرنامج لطليق ابنته، قائلًا: "لم أتحدث معه بهذا الخصوص، ولا أريد الحديث إليه، حينما طلب ابنتي للزواج قدمتها له كهديه ليحفظها أمانة بين يديه، لكنه لم يكن على قدر الحمل".

وكان الفنان مصطفى فهمي قد أذاع خلال إطلالته الإعلامية أواخر العام الماضي في برنامج "الحكاية" تسجيلات صوتية بينه وبين والد طليقته فاتن موسى قال إنه أعلمه من خلالها بوجود مشكلات في العلاقة بينه وبين ابنته.

وتحدث الفنّان المصري للمرة الأولى عبر البرنامج عن ملابسات طلاقه، ونفى ما ادعته فاتن عن غدره بها، واعتبر أن الغرض مما تقوم به من "تشهير" بحقه، هو تحقيق الشهرة على حسابه.

وكانت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى قد ادعت أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنها علمت بخبر طلاقها من الفنّان المصري مصطفى فهمي، من "السوشال ميديا"، وعبر محاميته سناء لحظي، ونفت ما أعلنته الأخيرة بأنّ الطلاق تم بين الزوجين بالتراضي، وبدأ السجال بينهما بعدها عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام.