أحمد الحجار يفارق الحياة.. سكت العود ورحل "الملاك"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فارق الفنان المصري أحمد الحجار الحياة، عن عمر ٦٥ عامًا، وسيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر الأربعاء، من مسجد السيدة نفيسة في العاصمة المصرية، بحسب ما أعلن شقيقه الفنان علي الحجار، الذي أعلن خبر وفاته عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل.

ونعت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية الفنان الراحل، واعتبرت أن "الموسيقى العربية فقدت نجمًا لامعًا تميز بصوت أصيل وإحساس مرهف."

وكان الشاعر المصري جمال بخيت من أوائل مَن أعلنوا خبر وفاة الفنان الراحل أحمد الحجار، واصفًا إياه بـ"الملاك"، كما نعاه أحد أصدقائه المقربين الفنان صلاح عبد الله، وعبّر عن صدمته من رحيله المفاجئ.

#أحمد_الحجار سابها ومشي وسابنا ومشي ومش قادر أقول حاجة لإني لسه بحاول أستوعب خبر الرحيل المفاجئ لهذا الملاك عن دنيانا https://t.co/01ufLsJ8A1

والفنان الراحل من مواليد ١٩٥٧، درس العود والبيانو والمقامات الشرقية والغربية بالمعهد العالي للموسيقى، وبدأ مسيرته الاحترافية في عامه الدراسي الأول، حينما لحّن لشقيقه الفنان علي الحجار أغنية "اعذريني"، وتعرف الجمهور إليه كمطرب من خلال أغنية "عود"، ثم توالت أعماله في مجال التلحين والغناء.

وأصدر ألبوماتٍ غنائية عديدة منها "ولا عمري"، و"اتمنيت"، وغنّى من ألحانه، الفنانون: أنغام، مدحت صالح، علاء عبد الخالق، هشام عباس وأنوشكا، ومن آخر ما قدمه الراحل أغنية "قالوا إيه" من كلماته وتلحينه، وغناها شقيقه علي الحجار والفنان محمد ثروت.

وألّف الفنان الراحل الموسيقى لعددٍ من المسرحيات، والأفلام، والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، ومن أشهر أعماله الموسيقية التي ألّفها للسينما؛ موسيقى وأغاني فيلم "أمريكا شيكا بيكا" من بطولة الفنان محمد فؤاد، الذي نعاه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل واصفًا إياه بـ"الأخ العزيز والإنسان النقي..."

كما نعى الفنّان الراحل أحمد الحجار عدد من الفنّانين المصريين والعرب، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل، ومنهم عمرو دياب، تامر حسني، عبد الله الرويشد وكثر آخرون.

خالص عزائي لعائلة الحجار والفنان الكبير علي الحجار لوفاة الفنان الكبير أحمد الحجار، رحمه الله وألهم العائلة الصبر والسلوان.

إنا لله وانا إليه راجعون نسألكم الفاتحة و الدعاء لوفاة الفنان الكبير احمد الحجار شقيق الفنان علي الحجار نتقدم بالعزاء له و لعائلته الكريمة https://t.co/r3whx9O4S9