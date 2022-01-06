أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- للعام الثاني على التوالي، أرجأ منظمو حفل توزيع جوائز غرامي، الذي كان من المقرر إقامته في وقت لاحق من هذا الشهر، مشيرين إلى تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت شبكة "سي بي إس" وأكاديمية التسجيلات الفنية، في بيان مشترك: "بعد دراسة وتحليل دقيقين مع مسؤولي المدينة والولاية وخبراء الصحة والسلامة ومجتمع الفنانين والعديد من شركائنا، أجلت الأكاديمية وشبكة سي بي إس حفل توزيع جوائز غرامي السنوي رقم 64".

وأضاف البيان: "تظل على رأس أولوياتنا صحة وسلامة مجتمعنا الموسيقي والجمهور والمئات من الأشخاص الذين يعملون بلا كلل لإنتاج عرضنا".

وتابع: "نظرًا لعدم اليقين بشأن المتحور أوميكرون، فإن إقامة الحفل في 31 يناير/ كانون الثاني ينطوي على الكثير من المخاطر، نتطلع إلى الاحتفال بأكبر ليلة موسيقية في موعد بالمستقبل وسيتم الإعلان عنه قريبًا".