مها أبو عوف.. فتاة الـ "فور إم" التي شهدت المعجزة رحلت مبكرًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر رحيل الفنانة المصرية مها أبو عوف، في وقتٍ مبكر من صباح اليوم، عن عمر ٦٥ عامًا، وسيشيع جثمانها بعد صلاة ظهر الخميس، من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة.

وذكرت بوابة "الأهرام" أن الراحلة فارقت الحياة في أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، بعد صراعٍ مع مرض السرطان، وشكّل خبر وفاتها صدمة لزملائها الفنّانين المصريين الذين سارعوا لنعيها عبر حساباتهم على مواقع التواصل.

الحنون 🌹.. ام شريف في جنة الخلد بإذن الله .. ادعوا لها .. الفاتحه 🙏 💚#مها_ابو_عوف https://t.co/z7A0b2NzMC

والفنانة الراحلة من مواليد ١٩٥٦، وتنتمي لأسرة فنّية، فهي ابنه الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وأخت الفنان الراحل عزت أبو عوف الذي شكّل معها ومع شقيقاتها منى، وميرفت، ومنال؛ فرقة الـ"فور إم" الغنائية الشهيرة أواخر سبعينيات القرن الماضي.

وبدأت مسيرتها كممثلة منذ مطلع الثمانينيات، وفي رصيدها ما يزيد على الـ ١٣٠ عملًا تنوعت بين المسرح، والسينما، والتلفزيون، حيث ظهرت كوجه جديد في فيلم "لا تظلموا النساء"، ومن مشاركاتها السينمائية المبكرة دورها في فيلم "أنا لا أكذب ولكنّي أتجمل" سنة ١٩٨١، وشاركت في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" ٢٠١٩، وفي العام ذاته قدمت آخر أدوارها المسرحية في مسرحية "٣ أيام في الساحل".

وكانت مها أبو عوف أيضًا بين الفنّانين المشاركين في "فوازير فطوطة" للفنّان الراحل سمير غانم في العام ١٩٨٣، وطغت الأدوار التلفزيونية على مسيرتها كممثلة، ومن المسلسلات الشهيرة التي شاركت بها: "عائلة الديناصورات"، "الرجل الآخر"، "فارس بلا جواد"، "أين قلبي"، "أولاد الشوارع"، "راجل وست ستات"، "الخواجة عبد القادر"، "إمبراطورية مين"، "ساحرة الجنوب" و"لا تطفئ الشمس"، وقدمت الراحلة آخر أدوارها التلفزيونية العام الماضي في مسلسلات: "الحرير المخملي"، "الدايرة"، "كله بالحب"، "زي القمر" و"ليه لأ٢".

وواجهت مها أبو عوف في بداية حياتها الفنية، أزمة مقتل زوجها عازف الغيتار الشهير عمر خورشيد في حادث سير، حيث شاء لها القدر أن تكون آخر زوجاته، وأعربت في أكثر من إطلالة إعلامية خلال السنوات الأخيرة، عن يقينها بأن "مقتله سنة ١٩٨١ كان مدبّرًا."

وروت أيضًا قصتها الملهمة الأشبه بالمعجزة، حينما تحقق حلمها في الأمومة بعد سنواتٍ من الانتظار حد اليأس، أكد خلالها الأطباء أن مسألة إنجابها مستحيلة، لكنها رزقت بابنها الوحيد شريف قبل نحو ٢٧ عامًا.