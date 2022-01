(CNN)-- توفي سيدني بواتييه، الذي جعلته صورته الأنيقة وشخصياته المبدئية على الشاشة أول نجم سينمائي أسود في هوليوود وأول رجل أسود يفوز بجائزة أوسكار لأفضل ممثل. كان عمره 94 عامًا.

أكد كلينت واتسون، السكرتير الصحفي لرئيس وزراء جزر الباهاما، لشبكة CNN أن بواتييه توفي مساء الخميس.

تغلب بواتييه على خلفية فقيرة في جزر الباهاما وخفف من لهجة الجزيرة السميكة ليصعد إلى قمة مهنته في وقت كانت فيه الأدوار البارزة للممثلين السود نادرة. وفاز بجائزة الأوسكار عن فيلم "Lilies of the Field" عام 1963، الذي لعب فيه دور عامل متجول يساعد مجموعة من الراهبات البيض في بناء كنيسة صغيرة.

استكشفت العديد من أفلامه الأكثر شهرة التوترات العرقية، حيث كان الأمريكيون يتصارعون مع التغييرات الاجتماعية التي أحدثتها حركة الحقوق المدنية. في عام 1967 وحده، ظهر كمحقق فيلادلفيا يقاتل التعصب الأعمى في بلدة صغيرة في الميسيسيبي في "In the Heat of the Night"ن وطبيب يفوز على والدي خطيبته البيضاء المتشككين في "Guess Who's Coming to Dinner".

كافحت أفلام بواتييه من أجل التوزيع في الجنوب، وكان اختياره للأدوار مقصورًا على ما ستنتجه الاستوديوهات التي يديرها البيض. على سبيل المثال، منعته من معظم الأجزاء الرومانسية. لكن أدواره الكريمة ساعدت الجماهير في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي على تصور السود ليس فقط كخدم ولكن كأطباء ومعلمين ومحققين.

في الوقت نفسه، كان الرجل الأسود الوحيد الذي يقود هوليوود في الستينيات من القرن الماضي، وقد تعرض لتدقيق شديد. تم الترحيب به في كثير من الأحيان كرمز نبيل لعرقه وتعرض لانتقادات من بعض السود الذين قالوا إنه خانهم من خلال القيام بأدوار معقمة وقوادة للبيض.

وقال بواتييه لأوبرا وينفري في عام 2000: "لقد كانت مسؤولية ضخمة. لقد قبلتها، وعشت بطريقة أظهرت مدى احترامي لتلك المسؤولية. كان علي أن أفعل ذلك. ولكي يأتي الآخرون ورائي، كان هناك أشياء معينة كان علي القيام بها".

ولد سيدني بواتييه، الأصغر بين سبعة أطفال، قبل أوانه لعدة أشهر في ميامي في 20 فبراير/ شباط 1927. كان والداه من مزارعي الطماطم الذين غالبًا ما يسافرون من وإلى فلوريدا وجزر الباهاما.

لم يكن من المتوقع أن يعيش. استشارت والدته قارئة الكف التي خففت من مخاوفها.

قال بواتييه لشبكة سي بي إس نيوز في عام 2013: "أمسكت السيدة بيدها وبدأت تتحدث إلى والدتي:" لا تقلق بشأن ابنك. سوف ينجو." وكانت هذه كلماتها؛ قالت: "سوف يمشي مع الملوك".