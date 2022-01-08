إيمي سمير غانم تنفي شائعتين بصورة واحدة وتوجه رسالة لفتيات سعوديات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت الفنّانة المصرية إيمي سمير غانم عبر حسابها على انستغرام صورة جمعتها بزوجها الفنّان حسن الرداد، وعدد من الفتيات في السعودية.

وعلقت إيمي على الصورة بالقول: "بحبكوا جدًا، وشكرًا يا بنات على كل لحظه فرحتوني فيها، وقد ايه كنتوا حريصين انكوا تسعدوني كل الايام اللي قاعدتها في السعوديه.. وانشاءالله هاجي تاني، وربنا يكتب لي أعمل عمره تاني، وتالت لبابي ومامي بإذن الله."

وبذلك تكون إيمي قد نفت بطريقةٍ غير مباشرة، ما تردد مؤخرًا عن طلاقها من زوجها الفنان حسن الرداد، وارتدائها الحجاب، بعد نشر صورتها، أثناء أدائها لمناسك العمرة أواخر العام الماضي.

ولطالما لاحقت شائعات الطلاق هذا الثنائي منذ زواجهما في العام ٢٠١٦، وزادت وتيرتها مؤخرًا، الأمر الذي ردت عليه شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم بصورةٍ غير مباشرة أيضًا، من خلال رسالة وجهتها لحسن الرداد بمناسبة عيد ميلاده مطلع العام الجاري، قالت فيها: "كل سنة وأنت طيب يا سنسن، ويارب السنة اللي جاية تكون حلوة أوي عليك.. وربنا يوفقك في كل حاجة بتعملها، وربنا يخليكوا لبعض أنت وإيمي..."

كما حرص الرداد على توجيه رسالة فيديو لزوجته من موسم الرياض، خلال فترة عرض مسرحية "في نص الليل"، قال فيها: "الجو تحفة جداً في البوليفارد، عايز أبعت رسالة كبيرة جداً لزوجتي العزيزة إيمي سمير غانم بقولها إن شاء الله نبقى مع بعض السنة الجاية هنا ونعمل عرض مع بعض".