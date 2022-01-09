وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بعد عام من إصابته بفيروس كورونا

نشر الأحد ، 09 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي الإعلامي المصري وائل الإبراشي، الأحد، عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في نهايات عام 2020، حسبما أوردت صحيفة "الأهرام" الحكومية.

ونقلت الصحيفة عن حسن الإبراشي، ابن شقيق الإعلامي المصري، قوله: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وأُصيب الإبراشي بفيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وظل في المستشفى لمدة 8 شهور على الأقل قبل أن يخرج منها.

وفي أغسطس/ آب الماضي، قال مسؤولون صحيون في مصر إن الحالة الصحية للإبراشي مستقرة، وأنه يتعافى من الإصابة.

وحينها، قال الإبراشي لصحيفة "الوطن" المصرية: "نجوت من كورونا مميتة".

قبل إصابته بفيروس كورونا كان الإبراشي يقدم برنامج "التاسعة" على شاشة التليفزيون المصري.

وقدم برنامج " كل يوم" خلفاً لعمرو أديب على قناة "أون". كما قدم برنامجي "العاشرة مساءً" و"الحقيقة" على قناة دريم.

وسبق أن تولى رئاسة صحيفة "صوت الأمة" وله العديد من الكتابات الصحفية، فيما أٌقيمت ضده العديد من القضايا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، كان آخرها اتهامه بالتحريض على عدم تنفيذ قانون الضرائب العقارية، وحصل فيها على البراءة.

وأعرب فنانون وإعلاميون عن حزنهم لوفاة الإبراشي، منهم محمد هنيدي، أحمد العوضي، نجلاء بدر، معتز الدمرداش، أحمد شوبير.