دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض منزل الفنانة المصرية سهير رمزي للاحتراق، صباح الأحد، حسب ما أعلنت في مقطع فيديو نشرته في حسابها عبر انستغرام.

وطمأنت رمزي متابعيها من خلال التعليق على الفيديو، الذي أظهر ما تسبب به الحريق من أضرار لمنزلها، قائلة: "الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل...".

ويأتي الحريق الذي أقلق محبي الفنانة المصرية، بعد أيام قليلة من انتهائها من تصوير دورها في المسلسل الكوميدي "القاتل الذي أحبني"، المقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية، وتعود من خلاله سهير رمزي للعمل الفني بشخصية "أحلام" بعد غياب ٥ سنوات.

وتدور أحداثه حول لغز "معتز - الفنّان هاني رمزي"، الذي يموت كل من أغضبه، أو تسبب له بالحزن في اليوم التالي، ما يثير حوله الشبهات، وسط سلسلةٍ من المفارقات الكوميدية التي يعيشها أبطال المسلسل.

وكشف رمزي مؤخراً عن بوستر "القاتل الذي أحبني"، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "وحشتوني، ووحشني أعملكوا مسلسلات لطيفة تدخل بيوتكم وأنتو مرحرحين على الكنبة...".

والمسلسل من تأليف صلاح عربي وإخراج عمرو عابدين، ويضم على قائمة أبطاله أيضًا: صلاح عبد الله، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد أبو داوود، وعمرو صحصاح، ورانيا منصور، ولقاء سويدان، ووفاء سالم، ومحسن منصور، ودنيا ماهر، وممثلون كثر آخرون.