دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة إصابتها بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، بعد ساعات من إعلان إصابة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بالوباء.

وفي حين أكدت مي وسحر أبو زهرة عبر حساباتهما على مواقع التواصل، استقرار حالة والدهما الصحية، ظهرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة وقد بدت عليها علامات الإعياء في مقطع فيديو عبر حسابها في انستغرام، وجهت من خلاله رسالةً تحذيرية لمتابعيها حول خطورة الاستهانة بأعراض الانفلونزا، أو "دور البرد" خلال هذه المرحلة.

وكشفت وهبة أن إصابتها بمتحور أوميكرون لم تثبت إلا بعد إجرائها المسحة الثالثة، ودعت إلى تحلي من يشعرون بأعراض الأنفلونزا، بالـ "حذر، والضمير"، وتجنب الأماكن المغلقة، وعدم مخالطة الآخرين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى، كارتداء الأقنعة الواقية.

وسبق أن أطلقت الفنّانة المصرية نجلاء بدر تحذيراً مشابهًا، عبر خاصية القصص في حسابها الرسمي على انستغرام مؤخرًا، وأعلنت إصابتها بمتحور أوميكرون، قائلًة: "أنا جالي كورونا أوميكرون علشان قابلت الناس اللي عندها دور البرد العادي اللي ماشي في البلد اليومين دول...". ووصفت الأعراض بوخز في الحلق أو الأذنين، وخمول، ونوم، بحسب قولها.

وكانت الفنانة المصرية هنا الزاهد قد أعلنت إصابتها مع زوجها الفنّان أحمد فهمي بفيروس كورونا قبل أسبوع، ودعت من تعامل معهما للاطمئنان على أنفسهم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، أنه: "تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته"، مع "وفاة 26 حالة جديدة".

ووصل إجمالي إصابات كورونا المسجلة في مصر حتى الأحد 392857، بينهم 21,964 حالة وفاة، حسب عبدالغفار.