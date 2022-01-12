دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حققت مجموعة من الصور نشرتها الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، لقطتها "بوبوس" تفاعلًا كبيرًا عبر حسابها الرسمي على انستغرام، لغرابة شكلها، وحدة ملامحها.

وتجاوز عدد المعجبين بصور "بوبوس" الـ١٠٠ ألف، خلال ساعاتٍ قليلة من نشر الصور، وكان من بين المعلقين عليها الفنانة المصرية منى زكي، التي وصفت القطة بـ "المرعبة"، قائلًة: "والله لما بشوفها بيجيلي كوابيس..."

واعتبرتها الفنّانة السورية كندة علوش " فوتوچونيك أوي..."، ومالت كفة آراء المتابعين لمنى، ومنهم من اعتبر كندة "مجاملة أوي..."، في حين اكتفى الفنان أحمد العوضي بوجوه ضاحكة في تعليقه على الصور.

وتنتمي القطة "بوبوس" لسلالة غريبٍة من القطط، وتبدو مشابهًة لتلك التي أظهرتها رسوم على الجدران الأثرية المصرية القديمة، ومنهم من يطلق عليها فعليًا تسمية القط الفرعوني Sphynx Cat، لكن جمعية القطط الدولية أجمعت على تسميتها بالقطط الكندية عديمة الشعر، حيث تم اكتشاف وجودها خلال القرن الماضي بمدينة تورونتو الكندية، ويرجح أنها نشأت نتيجة حدوث طفرة جينية على إحدى سلالات القطط قصيرة الشعر.

ويتميز القط الفرعوني بنظرات عينيه الحادة، والمتوهجة، وقد يبدو عديم الشعر، لكن جسده ذات الحجم المتوسط، يكون مكسوًا بطبقة رقيقة جدًا من الفراء، أشبه ما تكون بالـ "شامواه"، أو الجلد المدبوغ.

وعثر علماء آثار منذ نحو ٤ أعوام، على مومياوات لقطط محنطة، في مجموعةٍ من المقابر التي تم اكتشافها في منطقة "سقارة" جنوب القاهرة يعود تاريخها لـ٤٠٠٠ سنة، حيث كان المصريون القدماء يعتقدون بأنها تتمتع بمكانةٍ خاصّة في الحياة الآخرة.