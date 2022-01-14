بيكا وشاكوش في مشهد جماهيري مختلف بموسم الرياض بعد منعهما من الحفلات في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شارك إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني، مجددًا بأحد الإعلانات الترويجية لموسم الرياض، حقق تفاعلاً كبيرًا على تويتر في السعودية خلال الساعات الأخيرة.

وظهر الكلباني في أولى لقطات الفيديو الذي شاركه من الحساب الرسمي للمستشار تركي آل الشيخ على تويتر، بهيئة بدت مستوحاة من أجواء المسلسل الشهير Game of Thrones، وهو يرقب الأجواء العاصفة في الأفق قائلًا: "هبت هبوبها".

هبت هبوبها https://t.co/sOnrMBF1h9

وتوجه آل الشيخ بالشكر لكل المشاركين بهذا "العمل الدعائي" ووصف الشباب والبنات السعوديين بـ"الخلاقين والرائعين متى ما منحوا الثقة والإمكانيات"، فرد عليه الكلباني بتغريدة أخرى ممازحًا: "شكرت الشباب ونسيت الشياب يابو ناصر."

شكرت الشباب والبنات ونسيت الشياب يبو ناصر 😂😂 https://t.co/KkYlI3sJhf

وتفاعل عددٌ من متابعيه بالتعليق على تغريدته حيث كتب بعضهم: "حنّا وعيالنا واحد"، و"شايب يا شيخ عادل بس قلبك شباب..."، في حين انتقده وعاتبه آخرون لمشاركته في الإعلان كونه الإمام السابق للحرم المكي، لكن الأخير لم يرد على الانتقادات.

وكان الكلباني قد فاجأ متابعيه بمشاركته لأول مرة بإعلان لإحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهية، العام الماضي، وأثار بتلك المشاركة الكثير من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل في السعودية وقتها.