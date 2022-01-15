دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نجل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، السبت، خروج والده من المستشفى، بعد أن سادت حالة من القلق على صحته الأسبوع الماضي، إثر الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا.

وطمأن أحمد أبو زهرة محبي الفنان المصري على صحته، مُتوجهًا بالشكر لكل من سأل عنه، وأعرب عن أمله بأن تمر فترة النقاهة بعد خروجه من المشفى "على خير"، حسبما قال في تدوينةٍ نشرها عبر فيسبوك.

وتصدرت أخبار إصابة الفنان أحمد أبو زهرة بفيروس كورونا، عناوين الصحافة الفنية ومواقع التواصل، منذ الإعلان عنها في ٩ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٢، رغم حصوله على ٣ جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفقا لما أعلنته ابنته عبر فيسبوك.

كما أثار العديد من المشاهير في مصر قلق محبيهم مؤخرًا، بإعلان إصابتهم بفيروس كورونا، وكشف بعضهم عن إصابته بمتحور أوميكرون، منهم الإعلامية بسمة وهبَة التي حذرت متابعيها من خطورة الاستهانة بأعراض الانفلونزا، أو "دور البرد" خلال هذه المرحلة.

ومنهم من أعلنَ مؤخرًا عن تعافيه كالفنانة المصرية هنا الزاهد، والإعلامي المصري عمرو أديب الذي تحدث خلال إطلالته الأولى عبر برنامج "الحكاية" عن تجربته مع الإصابة بكورونا، وأهمية تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، من تخفيف أعراض الإصابة وآثارها.