لبناني يدعي أنه نبي.. نشأت مجد النور مستمر بإثارة تفاعل نشطاء تويتر

تعرف على هذه الديانة التي تعبد النساء في فيتنام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لا يزال تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مستمرا على ادعاء رجل لبناني يدعى "نشأت مجد النور" للنبوة.

شو عم يصير مين الرسول المرسل.. الواحد بغيب يومين بيلاقي في رسول جديد ارسل وما معه خبر طيب انا شو لازم اعمل 🙄🤔😵 #كارمن_شماس https://t.co/V5Jd7lgmum

وبرز مدعي النبوة اللبناني بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تقديمه من قبل عالمة الفلك كارمن شماس على صفحتها المعرفة بموقع فيسبوك قالت فيه: "هنيئا للبنان بوجود الحكيم على أرضه أجل هنيئا لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقا من أرض لبنان الحبيب.."

⭕️ الدجال نشأت الممسوس، يعدكم بأنه سيصنع لكم 3 معجزات "اونلاين" في بث مباشر "لايف"، لاثبات انه نبي ارسلته السماء، قبل ان "تطرقكم البقابق"..!! لا اعرف انا ولا القاموس العربي، ما هي هذه البقابق، لكن -بحسب نشأت- يبدو انها مصيبة عظيمة. 😅.. #بقابق_النبي_نشأت https://t.co/W32YmMIqfc

وأضافت شماس في مقطع الفيديو ذاته: "لو كنتم ترون لرأيتم وهج النور فوق لبنان منذ أسبوعين ولشعرتم بقوة النور الإلهي، لو تأملتم قليلا لعرفتم الآن أكثر أمانا تحت جناح النور الساطع، هنيئا لنا ولجميع العرب والعالم أجمع برسول مرسل بعد 1500 عام.."

فيما الناس جائعة وتائهة في #لبنان اتحفتنا #كارمن_شماس بالترويج لشخص مجدّف مدعي "النبوة". قطعياً لا نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن على سبيل التسلية، هل ممكن لهذا المتنبي أن يرينا معجزةً ما، بإرجاع الدولار الى ١٥٠٠ ليرة لبنانية. اذا لم يفعل، ولن يفعل، يجب اعتقالهما! https://t.co/794VpLsZPv

وتابعت شماس: "هنيئا للأرض بابنها البار منقذها من جحيم البشر والأشرار تكلم الحكيم نشأت مجد النور في حلقاته الأخيرة مرارا وتكرارا أن ولادة الحكومة ستكون في أيلول سبتمبر وها هي اليوم قد ولدت الحكومة.."