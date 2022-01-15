لبناني يدعي أنه نبي.. نشأت مجد النور مستمر بإثارة تفاعل نشطاء تويتر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لا يزال تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مستمرا على ادعاء رجل لبناني يدعى "نشأت مجد النور" للنبوة.

وبرز مدعي النبوة اللبناني بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تقديمه من قبل عالمة الفلك كارمن شماس على صفحتها المعرفة بموقع فيسبوك قالت فيه: "هنيئا للبنان بوجود الحكيم على أرضه أجل هنيئا لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقا من أرض لبنان الحبيب.."

وأضافت شماس في مقطع الفيديو ذاته: "لو كنتم ترون لرأيتم وهج النور فوق لبنان منذ أسبوعين ولشعرتم بقوة النور الإلهي، لو تأملتم قليلا لعرفتم الآن أكثر أمانا تحت جناح النور الساطع، هنيئا لنا ولجميع العرب والعالم أجمع برسول مرسل بعد 1500 عام.."

وتابعت شماس: "هنيئا للأرض بابنها البار منقذها من جحيم البشر والأشرار تكلم الحكيم نشأت مجد النور في حلقاته الأخيرة مرارا وتكرارا أن ولادة الحكومة ستكون في أيلول سبتمبر وها هي اليوم قد ولدت الحكومة.."

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