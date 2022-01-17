علاء مبارك يوجه انتقادات إلى عمرو أديب بعد إعلانه "وصيته"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار نجل الرئيس المصري السابق، علاء مبارك، جدلا واسعًا، بعد تعليقه على إعلان الإعلامي عمرو أديب وصيته.

أديب أطلق ما أسماها وصيته عندما يتحدث في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، عن انتقادات وجهها البعض إلى الإعلامي وائل الإبراشي، الذي توفي قبل أيام عقب معاناة طويلة من فيروس كورونا.

وقال أديب إنه "إعلامي كبير لا يعوض"، مُعربًا عن استيائه من "الشامتين في وائل الإبراشي"، وتساءل: "فين الفروسية والنخوة، أنت مش قادر تواجه الإبراشي حيًا بتتشطر عليه ميتًا".

وأضاف أديب: "وصيتي لما أموت ابقوا اقفوا جنبي.. وما تسيبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي".

في المقابل، أعاد علاء مبارك نشر ما قاله أديب، مع تعليق كتبه في حسابه على تويتر، قائلا: "من عاش بوجهين مات لا وجه له.. نعوذ بالله من شر الناس ذو الوَجهَين".