دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تجاوز عدد مشاهدات أغنية "بحبك" التي أهداها الفنان المصري أحمد العوضي لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها، بصوت المطرب عمر كمال مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة من إصدار كليب الأغنية عبر موقع يوتيوب.

وتوجه العوضي في بداية الكليب برسالة صوتية، هنأ فيها ياسمين بعيد ميلادها قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة، بحبك، وبحب فيكي كل حاجة، بحب جدعنتك وطيبتك، كل سنة وانتي طيبة يا وحش الكون، وكل سنة وانتي أحلى من اللي قبلها، بحبك..."، كما شكر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل المطرب عمر كمال، والشاعر محمود عليان، والملحن حسام سعيد.

وأدى عمر الأغنية، لأول مرّة خلال الاحتفال بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، في ١٦ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٢، وحظيت بتفاعل كبير على مواقع التواصل، الذي أشاد برومانسية أحمد العوضي، متمنيًا دوام السعادة للزوجين.

بحبك أيه.. بحبك كلمة توصف إيه في احساسي.. يا أغلى الناس يا ست الكل تاج رأسي.. أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين.. يعدي العمر وأنا بوصف في إحساسي.. أنا لو عليا أجيب لك من القمر حتة.. وأجيب لك من النجوم ستة.. وفوقهم روحي وعنيا. البرنس #احمد_العوضي للقمر #ياسمين_عبد_العزيز ❤❤ https://t.co/iZNzi0tCWW

يا أغلىٰ الناس.. يا ست الكل... يا تاج راسي.... غنّية كتير رائِعة❤️❤️ #عمر_كمال #أحمد_عَوَضي #ياسمين_عبد_العزيز #رشّة_حُب https://t.co/uKyYaNhRvd

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