تفاعل واسع مع أغنية "بحبك" هدية أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها

منوعات
نشر
دقيقة قراءة
إطلالة مؤثرة لياسمين عبد العزيز وشيرين تفتح صفحة جديدة بعد تأكيد انفصالها.. إليكم "الأبرز في أسبوع"
03:45
إطلالة مؤثرة لياسمين عبد العزيز وشيرين تفتح صفحة جديدة بعد تأكيد انفصالها.. إليكم "الأبرز في أسبوع"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تجاوز عدد مشاهدات أغنية "بحبك" التي أهداها الفنان المصري أحمد العوضي لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها، بصوت المطرب عمر كمال مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة من إصدار كليب الأغنية عبر موقع يوتيوب.

وتوجه العوضي في بداية الكليب برسالة صوتية، هنأ فيها ياسمين بعيد ميلادها قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة، بحبك، وبحب فيكي كل حاجة، بحب جدعنتك وطيبتك، كل سنة وانتي طيبة يا وحش الكون، وكل سنة وانتي أحلى من اللي قبلها، بحبك..."، كما شكر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل المطرب عمر كمال، والشاعر محمود عليان، والملحن حسام سعيد.

وأدى عمر الأغنية، لأول مرّة خلال الاحتفال بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، في ١٦ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٢، وحظيت بتفاعل كبير على مواقع التواصل، الذي أشاد برومانسية أحمد العوضي، متمنيًا دوام السعادة للزوجين.

نشر 
© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.