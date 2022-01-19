دمشق، سوريا (CNN) -- تحضر ذكريات الزمن الجميل في موقع تصوير المسلسل السوري "على قيد الحب" من تأليف الكاتب فادي قوشقجي وإخراج باسم السلكا، الذي يجمع بين الفنانين السوريين القديرين دريد لحام وأسامة الروماني مجددًا، بعد قرابة الـ45 عامًا على اختتام عروض مسرحية "غربة"، إحدى الأعمال المسرحية الخالدة في ذاكرة الجمهور العربي.

الفنانان السوريان القديران دريد لحام وأسامة الروماني في موقع تصوير "على قيد الحب"

وعبّر الروماني عن هذه الحالة لـ CNN بالعربية، قائلاً: حينما أنظر في عيني الأستاذ دريد لحام أرى (أبو الفضل)، وأستعيد (أبو أحمد)، وكل تلك الشخصيات التي قدمناها في مسرحيتي (ضيعة تشرين)، و (غربة) الباقيتين في وجداننا، ووجدان الناس منذ قرابة الـ٥٠ عامًا.

وقال إن عودته بـ "دورٍ مؤثر" إلى الدراما الاجتماعية من خلال هذا المسلسل "لها طعم مختلف مع الأستاذ دريد لحام بعد كل هذا الغياب"، خاصّةً أن صداقتهما لاتزال ممتدة طوال تلك السنوات، ليس كفنّانين فقط، بل على المستويين الشخصي والعائلي.

دريد لحام Credit: EMAR EL SHAM, BY: Nabil.Nejem

وتدور أحداث مسلسل "على قيد الحب" حول "الصديقين "أمين" و"حسان" اللذين تمتد صداقتهما لأكثر من 4 عقود، وتكللت علاقتهما بالمصاهرة، حتى أصبحت العائلتان عائلة واحدة، تجمع بين أفرادها المودة، ووحدة الحال إلى حدٍ كبير.

لكن هذه العلاقة ستتعرض لاختبار كبير، بسبب الأبناء، وأحداثٍ يلقي بها الماضي ظلاله الثقيلة على الحاضر. ويتعرض "حسان" الذي يؤدي دوره الفنّان أسامة الروماني منذ بداية أحداث المسلسل لـ"صدمة تمس عائلته، تترك أثرها الكبير عليه، وتجعل منه شخص متوتر، ومأزوم"، ويبحث العمل من وجهة نظره في "آلية مواجهة أي أزمة، وهل سيكون ذلك بالاستسلام للوم والعتب، أم الاتجاه للبحث عن حلول؟..."

أسامة الروماني Credit: EMAR EL SHAM, BY: Nabil.Nejem

ويؤكد المخرج باسم السلكا لـ CNN بالعربية على طابع البطولة الجماعية، للعمل الذي يصفه بأنه "حكاية سورية تدور في الزمن الراهن، أبطالها 25 شخصية، تمتد على 30 حلقة، وتتحدث عن صداقة راسخة بين شخصين، امتدت للأحفاد، لكن دخول شخص غريب عليها، ومحاولته لدق إسفين في هذه العلاقة، يضعها أمام تحدٍ كبير في الحفاظ على تماسكها، أمام أي تدخل خارجي ضمن الظروف التي تمر بها البلاد."

عائلة حسان: أسامة الروماني، ووفاء موصللي Credit: EMAR EL SHAM, BY: Nabil.Nejem

وحول اختيار الممثلين، قال السلكا: "ينتمي هذا المسلسل للكاتب فادي قوشقجي إلى الدراما الاجتماعية الكلاسيكية التي تذكر المشاهدين بالعصر الذهبي للدراما أو زمنها الجميل، وبناءً على ذلك اخترنا فنّانين لديهم رصيد كبير في ذاكرة الجمهور، ولم نجد أنسب من استعادة الشراكة بين الأستاذين دريد لحام، وأسامة الروماني."

دريد لحام، نادين خوري، والمخرج باسم السلكا Credit: EMAR EL SHAM, BY: Nabil.Nejem

واعتبر أنّ هذا الخيار بـ "دعمٍ من الشركة المنتجة إيمار الشام"، يحمله "مسؤولية كبيرة بتقديم الروماني بعد هذا الانقطاع الطويل في دور بطولة، وإحياء الشراكة بينه وبين دريد لحام على مستوى الأداء بصيغة بصرية معاصرة."

وتحدث المخرج باسم السلكا عن شعور "غريب لا يوصف" ينتابه، حينما يشرح لهما المشهد الذي سيؤديانه، قائلًا: "أتذكر حينها أن مخرجًا آخر أو مخرجين آخرين سبق أن شرحوا لهم عشرات المشاهد من قبل أن أولد بخمسين عامًا تقريبًا، وكلاهما مخرج كبير ومؤسس لهذه المهنة في سوريا."

عائلة أمين: دريد لحام، نادين خوري، مديحة كنيفاتي Credit: EMAR EL SHAM, BY: Nabil.Nejem

وأشاد الفنّان دريد لحام بموهبة المخرج السلكا "الكبيرة"، ووصفه بـ"الرايق، وصديق الجميع، وهذا ما يجعل منّا جميعًا أسرة واحدة في موقع التصوير." بحسب تعبيره.

وعبّر لحام في تصريحٍ لـCNN بالعربية عن سعادته "الكبيرة" بالعمل مجددًا بعد كل هذه الفترة الطويلة مع أسامة الروماني قائلًا: "أمضينا عُمرًا معًا من (ضيعة تشرين) إلى (غربة)، وكانت تلك السنوات من الأحلى في حياتنا."

وقال إنه "سعيد جدًا بالمشاركة في مسلسل (على قيد الحب) لأنه من كتابة فادي قوشجي، وإخراج باسم، وإنتاج إيمار الشام التي نفتخر بها وبمديرتها السيدة ديانا جبور". ونوه الفنان السوري إلى أن دوره في المسلسل "ليس فيه كوميديا على الإطلاق، عن أب وجد تواجه عائلته أزمات يحاول تجاوزها مع زوجته وصديقه."

ويجمع العمل على قائمة أبطاله أجيالًا من رواد الدراما السورية، ونجومها، ووجوهها الشابة؛ دريد لحام، سلوم حداد، أسامة الروماني، مهيار خضور، نادين خوري، صباح الجزائري، عاصم حواط، مديحة كنيفاتي، يزن خليل، وفاء موصللي، جرجس جبارة، هافال حمدي، ترف التقي، علا سعيد، ريام كفارنة، نسرين فندي، روعة ياسين، ليث مفتي، محمد قنوع، معن عبد الحق، جلال شموط، علاء قاسم، وممثلون كثر آخرون...