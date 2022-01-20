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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد السفير الياباني في السعودية، فوميو إيواي، على قصة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز بالمملكة والتي تناولت فيها القصة التي تقف خلف تقليد زيارة ولي العهد الياباني للمملكة العربية السعودية بأول زياراته الرسمية خارج اليابان.

شكرًا لدارة الملك عبد العزيز على نشر هذه القصة الجميلة التي ربطت بين الأسرة المالكة السعودية والأسرة الإمبراطورية اليابانية. وأود أن أؤكد أن ما حدث في لندن هو صحيح ولست على دراية ببقية القصة. ما أعرفه هو أن المملكة كانت أول دولة زارها جلالته في الخليج خلال ولايته للعهد. https://t.co/U2JatdGsuI

جاء ذلك بتغريدة للسفير الياباني على صفحته المعرفة بتويتر، حيث قال: "شكرًا لدارة الملك عبد العزيز على نشر هذه القصة الجميلة التي ربطت بين الأسرة المالكة السعودية والأسرة الإمبراطورية اليابانية. وأود أن أؤكد أن ما حدث في لندن هو صحيح ولست على دراية ببقية القصة. ما أعرفه هو أن المملكة كانت أول دولة زارها جلالته في الخليج خلال ولايته للعهد".

وكانت دارة الملك عبدالعزيز قد نشرت على صفحتها المعرفة بتويتر، قصة طارحة سؤالا نصه: "لماذا على كل ولي عهد ياباني أن يزور المملكة العربية السعودية في أول زياراته الرسمية الخارجية؟! القصة تعود إلى قبل (71) عاما.. فما هي؟!"

وقالت الدارة في القصة: "عندما شارك الملك فهد بين عبدالعزيز (الأمير فهد آنذاك) في مراسم تتويج الملك إليزابيث الثانية في لندن عام 1953 نيابة عن والده الملك عبدالعزيز، لاحظ أن ولي عهد اليابان (أكي هيتو) جاء بعده في ترتيب الجلوس وفق بروتوكول القصر الملكي الإنجليزي، فسمح بتقديمه ليسبقه في ترتيب الجلوس بناء على مكانة هيتو وليا للعهد، وهذا الموقف التاريخي حفظته الإمبراطورية اليابانية، وسرّع في العلاقات البينية، وقررت تقديرا لذلك أن تكون المملكة العربية السعودية البلد الأول الذي يزوره ولي العهد الياباني، وأن يصبح ذلك تقليدا دائما لكل ولاة العهد في اليابان".