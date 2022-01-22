رحيل المخرج السوري بسام الملا... "آغا" الدراما السورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فارق المخرج السوري بسام الملا الحياة، السبت، في لبنان، عن عمر ٦٦ عامًا، بسبب معاناته مع مضاعفات أمراض السكر، بحسب ما صرح أحد أصدقائه المقربين لـCNN بالعربية.

وقال المنتج عبد الرزاق حوراني، إنهم يستكملون الإجراءات لنقل جثمانه، من مدينة زحلة اللبنانية، حيث وافته المنية صباح اليوم، إلى دمشق، وسيعلن عن ترتيبات الجنازة في وقتٍ لاحق، ونعته نقابة الفنانين في سوريا في تدوينةٍ عبر فيسبوك.

وكان المخرج الراحل من أبرز صنّاع الدراما السورية في عصرها الذهبي، قدم مسلسل "الخشخاش" مطلع تسعينيات القرن الماضي، بعد تجارب خاضها على مدار عقدٍ كامل كمساعد، ومخرج منفذ.

وفي ١٩٩٢ دشن بسام الملا، مرحلة جديدة في صناعة الدراما السورية، بتقديمه مسلسل "أيام شامية" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وتلاه "الخوالي" بعد نحو عشر سنوات، ثم "ليالي الصالحية" في ٢٠٠٤.

وبذلك فتح "الآغا" كما يلقبه الوسط الفني السوري باب رواج ما يعرف بـ"أعمال البيئة الشاميّة" التي أصبحت نوعًا رائجًا، ودائم الحضور على قائمة العروض الرمضانية في المحطات العربية.

وأشهر تلك الأعمال على الإطلاق "باب الحارة" الذي قدم منه ٨ أجزاء، كمخرج ومنتج، قبل أن ينازعه المنتج السوري محمد قبنض على ملكية حقوقه، ويتحول إلى حالة كاريكاتورية.

تصوير: شركة ميسلون

تصوير: شركة ميسلون

وبين "أيام شامية"، و"الخوالي"؛ قدم بسام الملا سنة ١٩٩٧ مسلسل "العبابيد" عن الملكة "زنوبيا" أحد أشهر الإنتاجات الدرامية التاريخية السورية، واختتم الراحل مسيرته الفنية بالإشراف على سلسلة "سوق الحرير" بين عامي ٢٠٢٠و ٢٠٢١.