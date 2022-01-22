دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الداعية المصري، مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع سوهاج، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإجابة التي رد بها على سؤال عن زواج المرأة برجل ثان.

جاء ذلك في مقطع فيديو على قناة مبروك عطية على يوتيوب، حيث قال: "هل هذا يجوز يعني؟ أن تكون مراتك جامعة بينك وبين راجل ثاني ومقسمة الأسبوع وأنت راضي وعارف ومطمئن؟ الحمد لله ان لم يحصل لك حاجة.."

وتابع قائلا: "الزواج الثاني باطل مش زواجك انت (السائل) الزواج الثاني لها هذا باطل وزواجك انت هو الصحيح، إذا كنت تريد الإبقاء عليها، أما إن كنت تريد تسريحها سراحا جميلا فهذا من باب أولى وتقطع الخبر وتقطع الجمل بما حمل ولا تقعد تفكر كانت بتنام مع زوجها الزاي من هو أرجل.."

وأضاف: "لأ، جزاء دخولك عليها تديها مؤخر صداقها وتسيبها له، وإنا لله وإنا غليه راجعون".