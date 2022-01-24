دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر موقفها من الجدل المثار حول فيلم "أصحاب.. ولا أعز"، الذي شاركت فيه الفنانة منى زكي، وذلك في بيانٍ أصدرته صباح الإثنين، أهابت فيه بالجميع "بعدم التعرض لأعضائها لمجرد مشاركتهم في عمل فني قد يتفق البعض أو يختلف عليه."

وأكدت النقابة في بيانها الذي حمل توقيع النقيب أشرف ذكي، على "ثوابت أساسية"، أولها "أنّ الحفاظ على حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه"، مشيرة إلى أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي، أو محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري، أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه." وأعلنت النقابة قيامها بـ"دعم منى زكي حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة."

واختتمت النقابة بيانها بالإشارة لحرصها على "القيم الأصيلة للمجتمع المصري" وتأكيدها على "دور الفنون والقوى الناعمة في معالجة القضايا الشائكة ودق ناقوس الخطر على ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا"، واعتبرت أن من واجب الفنانين والمبدعين المصريين "التصدي لها بأعمالهم التي تكشف كثيرًا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع."

وأثار فيلم "أصحاب... ولا أعز" منذ إطلاق عرضه على منصة نتفلكس في ٢٠ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٢؛ موجة من الانقسام في الآراء بين رواد مواقع التواصل، طغى عليها الانتقاد لصنّاعه وأبطاله، ووصلت الانتقادات حد الاتهام بالترويج لـ"المثلية"، والخروج عن القيم المحافظة للعالم العربي.

ونالت الفنانة المصرية منى زكي النصيب الأوفر من الانتقادات في مصر، بلغت حد اعتبار مشاركتها في الفيلم "سقطة أخلاقية" بحسب مزاعم البعض، ووصل الأمر لتقديم النائب مصطفى بكري، بيانا إلى رئيس مجلس النواب قال فيه إنّ "أصحاب ولا أعز يحرّض على المثلية الجنسية والخيانة الزوجية، وهذا يتنافى مع قيم وأعراف المجتمع المصري"، وللأسباب ذاتها قام مواطنه المحامي بالنقض أيمن محفوظ، برفع دعوى قضائية ضد الفيلم.

وعبّر العديد من الفنانين المصريين والعرب عن دعمهم للنجمة المصرية، وأبدوا استغرابهم من حدة الجدل المثار حول الفيلم.

مؤسف جدا اللي عم شوفو وإقراه حول #أصحاب_ولا_اعز بعدنا بعاد كتير عن تقبل الآخر واحترام الناس إذا هيك منفكّر ومنعالج الأمور، أو منقول لازم نتستر عليها، تا نأخر التقبل سنوات ضوئية. تحية احترام عظيمة لكل أبطال الفيلم وخاصة القديرة منى زكي اللي عم تتعرض لأسوأ حملة. كل الحب