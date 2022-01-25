دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعاد الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على انستغرام نشر فيديو سقطته الشهيرة على المسرح، ووجه من خلاله رسالة لـ لاتويا جاكسون، التي نشرت الفيديو ذاته على سبيل السخرية للتعبير عن حالتها المتعثرة هذه الأيام.

وقال رمضان في تعليقه علي الفيديو: "ياريت تبلغوا أخت مايكل چاكسون ان الدرس من الفيديو ده إن كل الناس ممكن تقع بس مش كل الناس بتعرف تقوم..."

وكانت لاتويا قد نشرت الفيديو وعلقت عليه بالقول: "المضي قدمًا هذا الأسبوع يشبه هذا..."

وبعيداً عن السقطات" يواصل النجم المصري خلال المرحلة المقبلة تصوير مسلسله الجديد "المشوار" لموسم دراما رمضان ٢٠٢٢، ووجه مؤخراً رسالة لأهالي شارع "شامبليون" بالقاهرة، على حسن استقبالهم وتعاونهم مع فريق التصوير.

كما نشر قبل فترة صورة من كواليس المسلسل تجمعه بالمنتج محمد السعدي، والمخرج محمد ياسين، والفنانة دينا الشربيني.

ويستعد محمد رمضان قريبًا لإطلاق أغنيةٍ جديدة بعنوان "باي باي ثانوية".