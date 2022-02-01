دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، الممثل المصري، محمد صبحي، بـ"المشخصاتي" بعد أن أشار الأخير إلى رفضه عرضا بملايين الدولارات للقدوم إلى السعودية لتقديم عرض مسرحي قائلا "أنا مش مرفهاتي".

وكان الأمير عبدالرحمن بن مساعد قد قال في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "هل هناك عاقل يستطيع أن يشكك في ريادة مصر فنيًا ؟!.. الفن المصري أثر في وجدان كل الشعوب العربية .. أم كلثوم أقامت حفلات في المغرب وتونس والسودان والكويت وقدمت فنًا راقيًا وعوملت بما تستحق من تقدير واحترام ..ولم يقل أحد أنها جاءت ك( مرفهاتية)!!"، حسب قوله.

هل هناك عاقل يستطيع أن يشكك في ريادة مصر فنيًا ؟!.. الفن المصري أثر في وجدان كل الشعوب العربية .. أم كلثوم أقامت حفلات في المغرب وتونس والسودان والكويت وقدمت فنًا راقيًا وعوملت بما تستحق من تقدير واحترام ..ولم يقل أحد أنها جاءت ك( مرفهاتية)!!

وتابع الأمير السعودي قائلا: "عندما جاء فنانون مصريون للسعودية يقدمون فنًا راقيًا وممتعًا في نفس الوقت عوملوا أيضًا بمنتهى التقدير والإحترام وهذا ما يستحقونه وتستحقه مصر.. مؤسف جدًا أن يعتبرهم فنان له قيمة فنية وتاريخ مجرد مرفهاتية .. هذه إساءة غير مبررة لهم و كذلك لمن استقبلهم بكل محبة في بلدهم الثاني"، على حد تعبيره.

عندما جاء فنانون مصريون للسعودية يقدمون فنًا راقيًا وممتعًا في نفس الوقت عوملوا أيضًا بمنتهى التقدير والإحترام وهذا ما يستحقونه وتستحقه مصر.. مؤسف جدًا أن يعتبرهم فنان له قيمة فنية وتاريخ مجرد مرفهاتية .. هذه إساءة غير مبررة لهم و كذلك لمن استقبلهم بكل محبة في بلدهم الثاني ..

ورد الصحفي السعودي، توفيق الخليفة، على بن مساعد قائلا: "الله يحييك محمد صبحي لا قيمة له في الوطن العربي و ليس نجم شباك و المنتجون لا يريدونه فهو مجرد زائدة دودية في الفن من وجهة نظري"، لكن الأمير السعودي رفض التقليل من صبحي قائلا: " لا أتفق معك ياغالي .. هو فنان له تاريخ قدم أعمال مهمة ومسرحيات لها قيمة فنية كبيرة بعيدًا عن اسائته التي حاول أن يخفف منها ولكنها بالنسبة لي غير مقبولة ولا مبررة".

لا أتفق معك ياغالي .. هو فنان له تاريخ قدم أعمال مهمة ومسرحيات لها قيمة فنية كبيرة بعيدًا عن اسائته التي حاول أن يخفف منها ولكنها بالنسبة لي غير مقبولة ولا مبررة https://t.co/efLyty1LIT

ودخل رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عل خط الحوار قائلا: " والله انا ابي اعرف الي عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقليه ... عموماً تراجع ولعها افتكروني في السكه بس جت غلط"، حسب تعبيره.

@abdulrahman والله انا ابي اعرف الي عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقليه ... عموماً تراجع ولعها افتكروني في السكه بس جت غلط🤷🏻‍♂️

ورد خليفة على بن مساعد بالقول: "احترم رأيكم الله يحييك ولكن في رأيي هو مجرد مدّعي ولا يوجد عمل له وضع بصمة ولم أسمع ناقد أو محب للفن وضعه في خانة أفضل 5 أسماء ،، متلازمة أنا مش مهرج و التي تصيب بعض الفشلة في مجال الكوميديا تسيطر عليه"، قبل أن يصف آل الشيخ صبحي بـ"المشخصاتي".