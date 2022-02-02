دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد وداع عام الثور والترحيب بعام النمر، يبدأ العام القمري الجديد لعام 2022، الذي يمثل بداية عيد الربيع في الصين في 25 يناير/كانون الثاني، ويستمر 15 يومًا. ويُعد هذا الوقت أكبر عطلة في السنة للعديد من الصينيين. وللكثيرين هو الوقت الوحيد الذي يحصلون فيه على إجازة كافية من وظائفهم للعودة إلى موطنهم للاحتفال بين أحبائهم.

تشير السنة القمرية الجديدة، أو عيد الربيع، إلى الانتقال من حيوان إلى آخر. وهي عبارة عن دورة متكررة مدتها 12 عامًا من أبراج الحيوانات وصفاتها المنسوبة، استنادًا إلى التقويم القمري.

بالترتيب، حيوانات البروج هي: الجرذ، الثور، النمر، الأرنب، التنين، الأفعى، الحصان، الماعز، القرد، الديك، الكلب، الخنزير. ويُعتقد عمومًا أن أصول الأبراج الصينية متجذرة في علم الحيوان، أو عبادة الحيوانات، مع النظام الذي يعود تاريخه إلى عهد أسرة تشين، منذ أكثر من 2000 عام.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على أبراج الـ 12 حيوانًا بالترتيب مع السنوات المصاحبة.