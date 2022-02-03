مصر.. فيديو "سفن طائرة" تظهر فوق مياه السويس والسلطات توضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت السلطات المصرية، الأربعاء، على مقطع فيديو وصور تظهر "سفنا طائرة" وأشكال أخرى مقلوبة فيق مياه قناة السويس، لافتة إلى أنها ظاهرة ضوئية نادرة الحدوث.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية على فيسبوك قولت فيها: "حدثت صباح اليوم ظاهرة نادرة الحدوث تسمي السراب العلوي Fata Morgan وهي من شكل نادر ومعقد من السراب يحدث تشوه كبير للكائن او الجسم وغالبا ما يصعب التعرف عليه.. عادة ما تحدث Fata Morgan في الأماكن القطبية أو في الصحاري. قد يشمل أي نوع من الأشياء البعيدة، بما في ذلك القوارب والجزر والساحل".

وتابعت: "في كثير من الأحيان، تنتهي Fata Morgana بسرعة. وهي عبارة عن عدة صور مقلوبة (مقلوبة) ومنتصبة على (الجانب الأيمن لأعلى) ومكدسة فوق بعضها البعض وتكون مضغوطة وممتدة بالتناوب.."

وأضافت أن التفسير العلمي للظاهرة هو أنها "تحدث نتيجة انحراف الاشعة الضوئية عندما تمر خلال طبقات الهواء بدرجات حرارة مختلفة في انقلاب حراري شديد الانحدار حيث تكونت مجرى جوي.. الانقلاب الحراري هو حالة الغلاف الجوي حيث يوجد هواء أكثر دفئًا في طبقة محددة فوق طبقة من الهواء الأكثر برودة بشكل ملحوظ. وهذا الانقلاب الحراري هو عكس ما هو عليه عادةً؛ يكون الهواء عادةً أكثر دفئًا بالقرب من السطح، ويكون أكثر برودة على مستوى اعلى".

ولفتت إلى أنه "في حالات الطقس الهادئ، قد تستقر طبقة من الهواء الأكثر دفئًا على هواء أكثر برودة وكثافة، وتتشكل قناة جوية تعمل كعدسة تنكسر الاشعة الضوئية من خلالها، وتنتج سلسلة من الصور المقلوبة والمنتصبة. وتتطلب Fata Morgana وجود قناة؛ لا يكفي الانقلاب الحراري وحده لإنتاج هذا النوع من أنواع السراب. بينما يحدث الانقلاب الحراري غالبًا دون وجود مجرى جوي، لا يمكن أن توجد مجرى جوي دون أن يكون هناك انعكاس حراري أولاً.. وتم إبلاغ صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم صباحا بحدوث هذه الظاهرة الجوية عند خليج السويس وظهرت السفن بشكل مرتفع ومقلوب في الافق على سطح البحر وسرعان ما تلاشت هذه الظاهرة".