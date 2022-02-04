جلال الشرقاوي وعايدة عبد العزيز.. مصر تودّع اثنين من قاماتها الفنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ودّعت مصر الجمعة ٤ شباط/ فبراير الفنان المصري جلال الشرقاوي الذي أعلن عن رحيله صباح اليوم، والفنانة المصرية عايدة عبد العزيز التي فارقت الحياة أمس الخميس، إلى مثواهما الأخير.

وأعلنت الفنانة المصرية المعتزلة عبير الشرقاوي خبر وفاة والدها الفنان جلال الشرقاوي، وموعد جنازته اليوم، عبر صفحتها على فيسبوك.

كما نعت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم الفنانة عايدة عبد العزيز، عبر صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، قالت فيها إن: "الراحلة من ايقونات الدراما المصرية وتميزت بتجسيد مختلف انماط الشخصيات ببراعة."

وكان الفنان الراحل جلال الشرقاوي أستاذًا لأجيال من الفنانين المصريين في المعهد العالي للفنون المسرحية في التمثيل والإخراج، وشغل منصب عميد المعهد في سبعينيات القرن الماضي، وأدار مسرح توفيق الحكيم في الستينيات، وطغى الجانب الأكاديمي على معظم مسيرته الفنية، التي قدم فيها العديد من الأدوار المسرحية والسينمائية والتلفزيونية كممثل.

حقق الراحل نجاحاتٍ كبيرة كمخرج في ما يعرف بـ"المسرح التجاري" أيضًا، فهو مخرج مسرحية "مدرسة المشاغبين"، ومسرحيات ناجحة أخرى عُرضت لفترات طويلة على خشبات المسارح المصرية، مثل: "قصة الحي الغربي"، "عطية الإرهابية" و"دستور يا أسيادنا".

أما الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، فقد أشرفت على تدريب عددٍ من فرق المسرح المدرسي بمصر مطلع ستينيات القرن الماضي، وذلك بعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية أواخر الخمسينيات.

وفي رصيد عبد العزيز كممثلة ما يزيد على الـ٢٠٠ عمل، تنوعت بين المسرح، والسينما، والتلفزيون، ومن أدوارها السينمائية، مشاركاتها بأفلام: "على ورق سيلوفان"، "خرج ولم يعد"، "النمر والأنثى"، "بوابة إبليس"، "عفاريت الإسفلت" و"بحب السيما".

والتلفزيونية: "زينب والعرش"، "أنف وثلاث عيون"، "ضمير أبلة حكمت"، "الحفار"، "أوراق مصرية"، "سقوط الخلافة"، "موجة حارة"، "دهشة"، والسلسة المصرية الشهيرة "يوميات ونيس"، وقد نعاها "ونيس" الفنان المصري محمد صبحي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.