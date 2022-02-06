دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الفنانة المصرية برلنتي عامر انفصالها عن سعد الصغير، الأحد، في تدوينةٍ نشرتها عبر فيسبوك، دون صدور أي تعليق من جانب الفنان المصري، الذي انتهى أمس من تقديم عروض مسرحية "كازانوفا" في الرياض.

وعبرت برلنتي عن احترامها وتقديرها لشخص سعد الصغير، مؤكدة أن الطلاق "نهائي"، بعد مرور عام على زواجهما الذي أعلن عنه في فبراير / شباط ٢٠٢١.

Credit: Facebook/@Berlanty Amer

ولم يصدر أي تعليق من جانب سعد حتى تاريخه حول خبر انفصاله عن زوجته الثانية برلنتي، وركز في منشوراته الأخيرة عبر السوشال ميديا، على مسرحية "كازانوفا" التي شارك فيها إلى جانب نسرين طافش والفنانين المصريين عمرو يوسف وحسن الرداد بموسم الرياض، واختتمت عروضها السبت ٥ فبراير/ شباط ٢٠٢٢.

وكانت برلنتي قد نشرت قبل أسابيع مقطع فيديو يجمعها بطليقها سعد الصغير، على أنغام الأغنية المصرية الرائجة "الغزالة رايقة".