السعودية.. تفاعل على مبادرة "تحدي العفة" حول إدمان المواقع الإباحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على تصريحات أدلى بها سعود الحساني، مدير برنامج عفة الذي يتعامل مع إدمان المواقع الإباحية بين الشباب في المملكة العربية السعودية.

سعود الحساني - مدير برنامج عفة- يتحدث لياهلا عن تفاصيل مبادرة "تحدي العفة" من أجل التوعية بمخاطر إدمان الإباحية في ظل توافر الانترنت مع كل شخص والانفتاح على العالم @Effah2030 #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية https://t.co/oDlplia7aG

تصريحات الحساني أدلى بها على قناة روتانا خليجية، والتي أوضح فيها جوانب مختلفة من الإدمان على المواقع الإباحية، قائلا: "هل الإباحية اليوم ظاهرة؟ في الحقيقة هي الآن لا تخفى على أي إنسان اليوم حد الانترنت متوفر في كل بيت والأجهزة متوفرة في كل بيت اليوم.."

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وأضاف: "اليوم الإباحية تطفلية بمعنى أنها ستصل إلى كل إنسان وهي حاجة من حاجتين، يا إما أنك أنت تجهز للجيل الجديد على أنه لما يتعرض لها يعرف كيف يتعامل معها أو أنه الناس المفروض أنها وقعت كيف أنك تساعدها.."

وتابع: "افتراض أنه في ناس ما ممكن يتعرضوا لإباحية في وجود 3 عوامل الي هي السرية المصاحبة لها والمجانية والتوفر بلا قيود يعني هذا شيء يكون شبه مستحيل حاليا في ضوء الانفتاح التقني الهائل الموجود".