"أسميته ريان".. الفنان الفلسطيني محمد عساف يعلن ولادة طفله الأول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف، الإثنين، ولادة طفله الأول "قبل عدة أيام"، في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، كشف فيها عن اسم المولود "ريان".



وقال عساف: "الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركً علي ما وهبنا، وأتم ولادة زوجتي علي خير وسلام... قبل عدة أيام رزقني الله بمولود أسميته (ريان) أسال الله أن ينفعنا به، ويجعله من البارين".

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركً علي ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي علي خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود اسميته (ريان ) أسال الله ان ينفعنا به ويجعله من البارين 🌺

وكان الفنان الفلسطيني قد توجّه بالعزاء، السبت، للشعب المغربي، ولأهل الطفل "ريان" الذي أعلن عن وفاته، بعد انتشاله من بئر ظل داخله لمدة 5 أيام، في عملية مُعقدة حُبست خلالها أنفاس كثيرين حول العالم.

وجع القلب… رحمك الله يا #ريان. كل التعازي لأهل الطفل ريان و لأهلنا في المغرب و لنا جميعا. إنا لله وإنا إليه راجعون



وفاجأ محمد عساف جمهوره بزواجه، في حفلٍ اقتصر على الأهل والأصدقاء مطلع أغسطس/ آب ٢٠٢٠، من فتاة فلسطينية بعيدة عن الوسط الفني.