دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقدم الفنان المصري ونقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر، للحصول على جواز سفر "دول الكاريبي"، من أجل "الاستثمار والاستجمام في تلك الدول".

ونشرت إحدى الشركات العاملة في خدمات تسهيل الحصول على جوازات السفر مقطع فيديو ظهر فيه هاني شاكر لدى إنهائه إجراءات حصوله على الجواز.

وفي خلفية الفيديو، كان هناك صوت نسائي يقول: "النهارده عندنا عميل مميز جدًا، أمير الغناء العربي أهلا بك يا فنان... النهاردة الفنان هاني شاكر بيمضي العقد عشان يحصل على جنسية وجواز سفر دول الكاريبي عن طريق الاستثمار في منتجع سكريت باي في دومينيكا".

وجواز سفر دول الكاريبي هو وثيقة سفر تصدرها دول المجموعة الـ15، من بينها دومينيكا، التي يمكن الحصول على جواز السفر منها مقابل 100 ألف دولار أمريكي.

ويتم إيداع هذا المبلغ عن طريق التبرع لحكومة دومينيكا أو من خلال استثمار عقاري.

ومع تنامي التعليقات والتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب سعي هاني شاكر للحصول على جنسية دول الكاريبي، قال هاني شاكر في تصريحات صحيفة "اليوم السابع"، الثلاثاء، إنه فعل ذلك "للاستثمار والاستجمام في تلك الدول لما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة".

وأضاف شاكر أنه "مصري ويعتز بمصريته والتقدم لجنسية دول الكاريبي لا يعني التنازل عن الجنسية المصرية، فهو أمر لا يجرؤ علي التفكير فيه من الأساس"، حسبما أورد موقع الصحيفة.

وحسب المعلومات المتاحة عن جواز سفر دول الكاريبي من خلال الاستثمار، فإنه لا يتطلب مؤهلات أو اختبارات للغة أو مقابلات. ويمكن الحصول عليه دون التواجد في هذه البلاد.