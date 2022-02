دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تم الإعلان، الثلاثاء، عن القائمة النهائية لترشيحات حفل جوائز الأوسكار الـ ٩٤، الذي سيقام في هوليوود في 27 مارس/ آذار 2022.

وتصدر فيلم "The Power of the Dog" قوائم الترشحيات بـ١٢ ترشيحًا لفئات مختلفة من الجوائز، منها فئة أفضل إخراج للكاتبة والمخرجة جين كامبيون التي دخلت التاريخ لكونها أول امرأة ترشح لأكثر من مرة عن هذه الفئة، حيث رُشحت سابقًا عن فيلم "The Piano" قبل 28 عامًا.

وحلّ في المرتبة الثانية من حيث عدد الترشيحات، فيلما "Belfast" لكينيث براناه، و "West Side Story" لستيفن سبيلبرغ الذي حقق رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ ترشيحات جوائز الأوسكار، فهذا الفيلم هو فيلمه رقم 11 الذي تم ترشيحه لجائزة أفضل فيلم.

كما حقق دينزل واشنطن رقمًا قياسيًا آخر بكونه الممثل الأسود الأكثر ترشيحًا لجوائز الأوسكار، حيث رُشح هذا العام للمرة العاشرة في تاريخه عن فئة أفضل ممثل دور رئيسي بفيلم "The Tragedy of Macbeth".

وبدا لافتًا غياب ليدي غاغا عن قائمة الترشيحات، كممثلة عن دورها في فيلم "House of Gucci" الذي فاز بترشيح واحد فقط عن فئة الماكياج وتصفيف الشعر.

وإليكم القائمة الكاملة لترشيحات حفل جوائز الأوسكار الـ 94:

أفضل فيلم

"Belfast"

"CODA"

"Don't Look Up"

"Drive My Car"

"Dune"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"Nightmare Alley"

"The Power of the Dog"

"West Side Story"

أفضل ممثلة في دور مساعد

جيسي باكلي - فيلم "The Lost Daughter"

آريانا ديبوز - فيلم "West Side Story"

جودي دينيش - فيلم "Belfast"

كريستين دانست - فيلم "The Power of the Dog"

أنجينيو إليس - فيلم "King Richard"

أفضل ممثل في دور مساعد

كييران هايندز - فيلم "Belfast"

تروي كوستر - فيلم "CODA"

جيسي بليمنس - فيلم "The Power of the Dog"

جي.كي.سيمونز - فيلم "Being the Ricardos"

كودي سميث ماكفي - فيلم "The Power of the Dog"

أفضل فيلم عالمي

"Drive My Car"

"Flee"

"The Hand of God"

"Lunana: A Yak in the Classroom"

"The Worst Person in the World"

أفضل فيلم وثائقي قصير

"Audible"

"Lead Me Home"

"The Queen of Basketball"

"Three Songs for Benazir"

"When We Were Bullies"

أفضل فيلم وثائقي

"Ascension"

"Attica"

"Flee"

"Summer of Soul"

"Riding with Fire"

أفضل أغنية أصلية

"King Richard" : Be Alive بيونسيه وديسكون

"Encanto" : Dos Oruguitas لين مانويل ميراندا

"Belfast": Down To Joy فان موريسون

"No Time to Die" بيلي أيليش وفينياس أوكونيل

"Four Good Days": Somehow You Do ديان وارين

أفضل فيلم رسوم متحركة

"Encanto"

"Flee"

"Luca"

"The Mitchells vs. The Machine"

"Raya and the Last Dragon"

أفضل سيناريو مقتبس

"CODA"

"Drive My Car"

"Dune"

"The Lost Daughter"

"The Power of the Dog"

أفضل سيناريو أصلي

"Belfast"

"Don't Look Up"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"The Worst Person in the World"

أفضل ممثلة في دور رئيسي

جيسيكا تشاستاي - فيلم "The Eyes of Tammy Faye"

أوليفيا كولمان - فيلم "The Lost Daughter"

بينيلوبي كروز - فيلم "Parallel Mothers"

Nicole Kidman, "Being the Ricardos" نيكول كيدمان

كريستين ستيوارت - فيلم "Spencer"

أفضل ممثل في دور رئيسي

خافيير بارديم - فيلم "Being the Ricardos"

بينيديكت كامبرباتش - فيلم "The Power of the Dog"

أندرو غارفيلد - فيلم "Tick, Tick... Boom!"

ويل سميث - فيلم "King Richard"

دينزيل واشنطن - فيلم "The Tragedy of Macbeth"

أفضل مخرج

كينيث براناه - فيلم "Belfast"

ريوسوكي هاماغوتشي - فيلم "Drive My Car"

بول توماس أندرسون - فيلم "Licorice Pizza"

جين كامبيون - فيلم "The Power of the Dog"

ستيفين سبيلبرغ - فيلم "West Side Story"

أفضل تصميم إنتاج

"Dune"

"Nightmare Alley"

"The Power of the Dog"

"The Tragedy of Macbeth"

"West Side Story"

أفضل تصوير سينمائي

"Dune"

"Nightmare Alley"

"The Power of the Dog"

"The Tragedy of Macbeth"

"West Side Story"

أفضل تصميم أزياء

"Cruella"

"Cyrano"

"Dune"

"Nightmare Alley"

"Westside Story"

أفضل صوت

"Belfast"

"Dune"

"No Time to Die"

"The Power of the Dog"

"Westside Story"

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

"Affairs of the Art"

"Bestia"

"Boxballet"

"Robin Robin"

"The Windshield Wiper

أفضل فيلم قصير

"Ala Kachuu — Take and Run"

"The Dress"

"The Long Goodbye"

"On My Mind"

"Please Hold"

أفضل موسيقى تصويرية

"Don't Look Up"

"Dune"

"Encanto"

"Parallel Mothers"

"The Power of the Dog"

أفضل مؤثرات بصرية

"Dune"

"Free Guy"

"No Time to Die"

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"

"Spider-Man: No Way Home"

أفضل مونتاج

"Don't Look Up"

"Dune"

"King Richard"

"The Power of the Dog"

"Tick, Tick... Boom!"

أفضل ماكياج وتصفيف شعر

"Coming 2 America"

"Cruella"

"Dune"

"The Eyes of Tammy Faye"

"House of Gucci"