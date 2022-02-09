دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- موجة منتظمة التدفق من الشائعات المتجددة عن "كوكب اليابان الشقيق"، ذلك المسمى الذي عادة ما يقترن بالحديث عن "عجائب" لا تحدث سوى في الدولة الواقعة بشمال شرق قارة آسيا.

آخر هذه الشائعات زعمت أن اليابان تعتزم سن قانون يمنع النساء من الزواج مباشرة بعد الطلاق لمدة تصل إلى 100 يوم. وهو أمر غير صحيح.

بداية رواج هذه الشائعات كانت مع نشر مواقع عربية مختلفة تناقلت هذه الشائعة باعتبارها صحيحة، لتأتي على نحو مغاير ومحُرّف عن حقيقة ما يريد المشروعون اليابانيون تغييره.

أحد هذه المواقع كتب: "قررت اليابان سَنّ قانون شبيه بعدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها في الإسلام، حيث يمنع القانون الجديد المرأة من الزواج مباشرة بعد انفصالها، والانتظار مهلة 100 يوم تفاديا لاختلاط الأنساب، كما ينص على تسجيل الزوج السابق للمرأة أباً لطفلها المولود في غضون 300 يوم من الطلاق".

بينما رد حساب "اليابان بالعربي" في تويتر: "هو مجرد اقتراح لم "يسن" بعد، لكن الحقيقة هي أن الاقتراح يدعوا إلى إلغاء حظر مدة الـ 100 يوم على الزواج مرة أخرى للمرأة التي يقرها القانون "الحالي" المستمر منذ أكثر من قرن، أي أنه سيلغي ما شبهه البعض بعدة الطلاق، وسرح البعض بخياله وبدأوا بعقد المقارنات".

#خرافات_عن_اليابان هو مجرد اقتراح لم "يسن" بعد، لكن الحقيقة هي أن الاقتراح يدعوا إلى إلغاء حظر مدة ال 100 يوم على الزواج مرة أخرى للمرأة التي يقرها القانون "الحالي" 😂 المستمر منذ أكثر من قرن🤷🏻‍♂️ أي أنه سيلغي ما شبهه البعض بعدة الطلاق🤭 وسرح البعض بخياله وبدأوا بعقد المقارنات😬 https://t.co/JZypgvYI15

وعادة ما يرد الحساب على الشائعات المرتبطة باليابان بنشر صور طريفة ساخرة أو لقطات من مشاهد سينمائية من أفلام عربية شهيرة.

لا يعرف أحد من يدير الحساب، الذي يعرف نفسه بأنه مبادرة غير حكوميو للتعريف باليابان باللغة العربية، فيما نال هذا الحساب إعجاب كثير من المستخدمين العرب.

صباح الخير ✋ https://t.co/YLFgZNGhBo https://t.co/EyGfUn11lr

في سياق متصل، قال موقع "اليابان بالعربي" إن لجنة حكومية يابانية صاغت يوم الثلاثاء الخطوط العريضة للتشريع لتغيير قانون مدني عمره أكثر من قرن من الزمان بشأن الأبوة المفترضة لطفل يولد بعد انفصال الزوجين وزواج الأم من شخص أخر.

وكان القانون الذي يعود إلى القرن التاسع عشر يسجل تلقائيًا الزوج السابق للمرأة كأب لطفل يولد في غضون 300 يوم من طلاقهما.