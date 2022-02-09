دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إنها "وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية"، في بيانٍ نشرته عبر حسابها في تويتر، الأربعاء، حول عودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب.

وأكدت شيرين "عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية"، وحمّلت: "من يروج لها المسؤولية القانونية الكاملة". ودعت جمهورها إلى عدم الالتفات لذلك، قائلة إن "همها في الوقت الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني"، على حد تعبيرها.

بيان: تؤكدالفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية،وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة،فهي وحدها من تملك الاعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو اسعاده بالجديد من الأغاني.

ويأتي هذا البيان الذي يبدو من صياغته أن النجمة المصرية تعجلت إصداره؛ للرد على خبر انتشر في الساعات الماضية، مفاده أنها عادت لطليقها الفنان حسام حبيب، حسب ما نقلته صحيفة مصرية عن المنتج يوسف دندش، الذي زعم أنه: "اتصل هاتفيًا، أمس الثلاثاء، بشيرين عبد الوهاب، وجاء الرد عليه من جانب الفنان حسام حبيب"، وبارك لهما على عودة علاقتهما.

وسرعان ما تناقلت الخبر عدة مواقع فنية عربية، خاصة بعد مباركة بسمة وهبة لهما عبر حسابها في انستغرام. وبعد البيان الصادر عن شيرين، ظهرت الإعلامية المصرية في مقطع فيديو طلبت فيه من الصحفيين عدم التواصل معها بهذا الشأن.

وقالت وهبة إنها لا تعلم أي تفاصيل، وكل ما في الأمر أنها قرأت الخبر نقلاً عن مواقع فنية، وباركت لشيرين وحسام، لأنها من أوائل من تنبأوا بعودة علاقتهما، ورأت أن ذلك واجب الحدوث لأن كل منهما يكن مشاعر الحب للآخر، على حد قولها.

وسبق أن أعلنت شيرين عبد الوهاب في مداخلةٍ إعلامية، أنها لا تزال تحب طليقها، الأمر الذي شكل مفاجأة صادمة لجمهورها، أعقبت المفاجأة المدوية بإطلالتها حليقة الرأس في أولى حفلاتها بأبوظبي، بعد إعلان انفصالها عن حسام حبيب مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وكانت قد دعت في بيانٍ سابقٍ لها إلى احترام حياتها الشخصية، وقالت إنها فتحت صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها.

بيان هام https://t.co/VOXj48rSUh

وربما ما أعطى مؤشرًا لعودة دفء العلاقة بين شيرين وطليقها حسام حبيب، تقديمها العزاء له في وفاة جدته، عبر حسابها على تويتر، أواخر الشهر الماضي.