قطيع من قرود البابون يهاجم سعوديًا.. ويصيبه بجروح بالغة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصيب سعودي بـ"جروح بالغة" في هجوم لقطيع من قرود البابون، وفقا لوسائل إعلام سعودية.

وقال المواطن السعودي، لقناة "الإخبارية" الرسمية: "أمس في حدود الساعة 12 ظهراً خرجت من باب بيتي لأركب السيارة، تفاجأت بوجود قطيع كبير من قرود البابون في الحوش عندي".

وأضاف: "تفاجأت أيضًا أنهم هاجموني مما تسبب في عضات وخدوش"، مؤدية إلى جرح غائر في اليد وخدوش في الكتف والظهر.

فيديو | بجروح بالغة نقل على إثرها للمستشفى.. قرود "البابون" تهاجم مواطنا وأفراد عائلته داخل منزله في الباحة #نشرة_النهار #الإخبارية https://t.co/l00wxP9zql

ويعيش المواطن في منطقة الباحة الكائنة جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن القرود هاجمته وابتعدت، ثم عادت لمهاجمته مرة أخرى، لافتا أن جيرانه أنقذوه من مخاطر محتملة.

وكشف الموأطن السعودي إلى أن قرود البابون سبق أن هاجمته وأسرته عدة مرات، إحداها عندما هاجمته من الخلف وأوقعته أرضًا.

وقال الرجل إنه يخشى من القرود على حياة أطفاله، ومثله جيرانه في محل إقامته. وذكر أنه لم يتلق اهتمامًا من المسؤولين بشأن شكواه إلى الآن.