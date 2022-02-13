دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر المطرب فضل شاكر، الأحد، أغنية "بجامل ناس"، وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد، من إنتاج الشركة السعودية (روتانا)، التي استأنفت التعاون معه رسميًا مؤخرًا.

والأغنية من كلمات محمد الجمال، ألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، تحت إشراف إياد النقيب، مدير أعمال فضل والذي وقع عقد الألبوم بالنيابة عنه، وأعلن ذلك من خلال صورة نشرها في حسابه على انستغرام، علق عليها بالقول: " مبروك علينا رجعة الأسد لعرينه ملك الإحساس فضل شاكر إلى روتانا مع العراب سالم الهندي..."

ويحمل ألبوم فضل الجديد أيضًا عنوان “بجامل ناس". ومن المقرر أن يتضمن ٦ أغنيات ستصدر تباعًا، وكانت أحدث أغنياته التي أصدرها قبل هذا الألبوم بعنوان "قاعد مكانّا"، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وتولى إخراجه الفنان الأردني منذر الرياحنة.

وكان فضل شاكر قد صدم جمهوره في العالم العربي، بظهوره ملتحيًا، وإعلانه اعتزاله في 2012 ودعوته للقتال في سوريا، واعتبر وقتها أنّ فنّه لم يعد يشرفه.

وتداولت وسائل إعلام لبنانية مزاعم تورطه إلى جانب رجل الدين السلفي أحمد الأسير فيما عرف بـ "أحداث عبرا" التي تسببت بمقتل عدد من أفراد الجيش اللبناني في 2013، وأصدرت محكمة عسكرية في لبنان أواخر العام 2020، حكمًا غيابيًا بسجنه 22 عامًا مع الأشغال الشاقة.

إلا أنّ ذلك كلّه لم يحل دون عودة صاحب "بيّاع القلوب" إلى الساحة الفنيّة عبر قناته على يوتيوب في 2019 التي يحقق من خلالها ملايين المشاهدات، كما ظهر في إطلالاتٍ إعلامية أثارت الكثير من الجدل، دافع فيها عن نفسه، ونفى التهم الموجهة إليه، بالإضافة إلى إطلالته في بثٍ مباشر والإجابة على أسئلة متابعيه عبر موقع انستغرام.

وأوكل فضل لإياد النقيب مهمة إدارة أعماله، في عام 2020، وأثمر ذلك عن أطلاقه لأغنياتٍ جديدة، بالإضافة لجمع أرشيفه من الحفلات وإعادة إطلاقه عبر قناته الرسمية علي يوتيوب.