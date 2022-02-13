السعودية.. من هو الطالب المتوفى الذي أشعلت صور تأثر زملائه بالمقبرة مواقع التواصل؟

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صورة ارشيفية تعبيرية لتشييع جنازة في السعودية
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو مؤثرة لطلاب في مقبرة يقفون عند قبر زميل لهم توفي، الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية الحكومية في تقرير أن "في مشهد مؤثر قام طلاب ثانوية ابن باز لتحفيظ القرآن الكريم بنعي زميلهم المتوفي إثر سقوطه مغشيا عليه فيما أظهرت الصور وملائه الطلاب بجوار قبر زميلهم للدعاء له بعد وفاته في الرياض رحمه الله".

وكانت ثانوية ابن باز لتحفيظ القرآن قد نشرت بتاريخ الـ9 من فبراير/ شباط الجاري تغريدة على حسابها الذي يديره الطلاب، قالت فيها: " إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السجايا الحميدة أخونا ناصر بن محمد السيف الطالب في الصف الأول ثانوي.. رحمه الله رحمة الأبرار، وربط على قلب والديه وإخوته وزملاءه، وجمعنا به في مستقر رحمته.. عظم الله أجركم".

وكتب عبدالرحمن الشهري في تعليق على صورة نشرها على صفحته بتويتر: "ليس الوفاءُ أحاديثاً منمقةً.. إن الوفاءَ مواثيقٌ وأفعالُ.. صورة مؤثرة لطلاب ثانوية ابن باز لتحفيظ القرآن، وهم بجوار قبر زميلهم بعد وفاته إثر سقوطه فجأة مغشياً عليه، حيث جلسوا متأثرين بجوار قبره.. يدعون له حتى أذان المغرب".

ولفت عماد الشريف إلى الصحبة بتغريدة علق فيها على إحدى الصور قائلا بتغريدة: "في مشهد مؤثر ومعبر: طلاب ثانوية ابن باز لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض يجلسون بجوار قبر زميلهم للدعاء له من بعد صلاة الظهر حتى آذان المغرب يوم الخميس.. هذه الصحبة التي يتمناها كل واحد منا".

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