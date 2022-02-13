دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو مؤثرة لطلاب في مقبرة يقفون عند قبر زميل لهم توفي، الأمر الذي أثار تفاعلا.

فيديو | في #الرياض.. طلاب ثانوية ابن باز يجلسون بجوار قبر زميلهم للدعاء له بعد وفاته #برنامج_120 #الإخبارية https://t.co/3nwrA9aJH2

ونقلت قناة الإخبارية السعودية الحكومية في تقرير أن "في مشهد مؤثر قام طلاب ثانوية ابن باز لتحفيظ القرآن الكريم بنعي زميلهم المتوفي إثر سقوطه مغشيا عليه فيما أظهرت الصور وملائه الطلاب بجوار قبر زميلهم للدعاء له بعد وفاته في الرياض رحمه الله".

إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السجايا الحميدة أخونا ناصر بن محمد السيف الطالب في الصف الأول ثانوي رحمه الله رحمة الأبرار، وربط على قلب والديه وإخوته وزملاءه، وجمعنا به في مستقر رحمته. عظم الله أجركم. https://t.co/SBc4ZEac6L

وكانت ثانوية ابن باز لتحفيظ القرآن قد نشرت بتاريخ الـ9 من فبراير/ شباط الجاري تغريدة على حسابها الذي يديره الطلاب، قالت فيها: " إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السجايا الحميدة أخونا ناصر بن محمد السيف الطالب في الصف الأول ثانوي.. رحمه الله رحمة الأبرار، وربط على قلب والديه وإخوته وزملاءه، وجمعنا به في مستقر رحمته.. عظم الله أجركم".

ليس الوفاءُ أحاديثاً منمقةً .. إن الوفاءَ مواثيقٌ وأفعالُ . - صورة مؤثرة لطلاب ثانوية ابن باز لتحفيظ القرآن، وهم بجوار قبر زميلهم بعد وفاته إثر سقوطه فجأة مغشياً عليه، حيث جلسوا متأثرين بجوار قبره يدعون له حتى أذان المغرب. https://t.co/HyMbj0GFvW

وكتب عبدالرحمن الشهري في تعليق على صورة نشرها على صفحته بتويتر: "ليس الوفاءُ أحاديثاً منمقةً.. إن الوفاءَ مواثيقٌ وأفعالُ.. صورة مؤثرة لطلاب ثانوية ابن باز لتحفيظ القرآن، وهم بجوار قبر زميلهم بعد وفاته إثر سقوطه فجأة مغشياً عليه، حيث جلسوا متأثرين بجوار قبره.. يدعون له حتى أذان المغرب".

في مشهد مؤثر ومعبر: طلاب ثانوية ابن باز لتحفيظ القرآن الكريم في #الرياض يجلسون بجوار قبر زميلهم للدعاء له من بعد صلاة الظهر حتى آذان المغرب يوم الخميس💔 هذه الصحبة التي يتمناها كل واحد منا🙏 https://t.co/VU4vCTlqkf

ولفت عماد الشريف إلى الصحبة بتغريدة علق فيها على إحدى الصور قائلا بتغريدة: "في مشهد مؤثر ومعبر: طلاب ثانوية ابن باز لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض يجلسون بجوار قبر زميلهم للدعاء له من بعد صلاة الظهر حتى آذان المغرب يوم الخميس.. هذه الصحبة التي يتمناها كل واحد منا".