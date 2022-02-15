دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي في حسابه على تويتر، الثلاثاء، صورة جمعته والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال استقبال نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، له خلال زيارته الرسمية للبلاد.

وأدى الجسمي بهذه المناسبة، إحدى أغاني الرئيس التركي المفضلة "كل شيء يذكرني بك"، باللغة التركية، وأصدرها في مقطع فيديو خاص، نشره الفنان الإماراتي عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وصل إلى أبوظبي، الإثنين، في أول زيارة رسمية له لدولة الإمارات العربية المتحدة، منذ العام 2013، واستقبله الشيخ محمد بن راشد، الثلاثاء، في إكسبو دبي 2020.