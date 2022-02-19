دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا تزال أصداء واقعة ضرب عريس لعروسه في مدينة الإسماعيلية، تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بمصر... الإعلامية المصرية رضوى الشربيني علقت على الواقعة، وكذلك زميلتها ياسمين عز، إلا أنّ الأخيرة تعرضت لانتقادات واسعة بسبب تعليقها.

وتصدر وسم "أوقفوا ياسمين عز" قائمة المواضيع الرائجة على تويتر في مصر، صباح السبت، بسبب تعبيرها في برنامجها "كلام الناس" عن تأييدها لتصالح العروس مع العريس بعد ضربه لها، قائلةً: " لو كل وحدة جوزها قلها كلمة، ولا لمسها لمسة راحت قالتلوا طلقني يبقى مش حيكون في ستات متجوزة عندنا، الراجل بطبعه حامي وحمش، وعلى المرأة أن تحتويه..."

واعتبرت ياسمين أن: "سعادة المرأة في وجود الرجل في حياتها"، والعروس التي صالحت عريسها بعد ما بدر منه تجاهها: "بنت ناس وأصيلة... لمت دنيتها، ودارت على شمعتها واحتوت الموقف..."

وقوبل هذا التعليق بموجة من الانتقادات التي وصفت ياسمين عز بالـ "ست الذكورية"، واعتبر آخرون أن من يحرض على العنف يكون شريكًا في الجريمة.

لا و في مذيعة طلعت تدافع عنه برضو و تقول ان العروسة جدعة براڤو عليها لمت الدنيا و مبوظتش الفرح #اوقفوا_ياسمين_عز https://t.co/16HGx6PmgY

#اوقفوا_ياسمين_عز حضرتك مسمعتيش عن مصطلح "تاخد موقف" قبل كدة، مع ان في حالة عروسة اسماعيلية الطبيعي انها تطلق واحد ضربها بالشكل البشع ده تأمنله ازاي انما مثلًا مسمعتيش عن ستات اجوازتهم ضربوهم مره ف راحوا لاهلهم واهلهم خدوا موقف ف الراجل ده معملش كده تاني، انما احتواء وكلام فاضي!

الست دي كل ما تتكلم بتعصبني #اوقفوا_ياسمين_عز https://t.co/CuHuy9ii2V

استاذه ياسمين فشلتي تكوني مذيعه وفشلتي تكوني انسانه، اللي يحرض على العنف يبقى شريك ف الجريمه #اوقفوا_ياسمين_عز

ووقف عبد الله رشدي الباحث المصري في شؤون الأديان والمذاهب، إلى جانب ياسمين في مواجهة الحملة التي تتعرض لها، واعتبر في تغريدةٍ له على تويتر أن كلامها "جميل، وعقلاني، ومنطقي... "

كلام #ياسمين_عز جميل وعقلاني ومنطقي. لنفترض واحد ومراته ضربوا بعض بالنار! حصل بينهم معارك! قطعوا بعض! بعدين اتصالحوا وعايشين مبسوطين. فاللي عايز يتدخل بينهم بعد صلحهم ورضاهم في بيتهم يبقى حِشَري مريض أو حِشرية مريضة. فأنا سعيد بأن لسة فيه إعلاميات لديهنَّ شيء من المنطق والهدوء.

وكان للإعلامية المصرية رضوى الشربيني الشهيرة بمواقفها المناصرة للمرأة حد الطرافة، رأي آخر حول واقعة عروس الإسماعيلية، عبرت عنه في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر.

ده العادى لما التور ينطح البهيمه فى الزريبه لكن غير كده قطع ايد كل واحد يمد ايده على وحده ست…اهل البندر زى اهل الريف زى اهل الصعيد عندهم كرامه يا عديم الكرامه…والبلد دى فيها قانون لى امثالك…لأ و بيتقال عليك راجل قال https://t.co/8LhrXQoSUo

واستفزت الواقعة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، والتي هاجمت العريس في تدوينةٍ نشرتها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وتدوال رواد مواقع التواصل في مصر على نطاق واسع، أكثر من مقطع فيديو، تظهر فيه عروس بفستان الزفاف تتعرض للضرب من عريسها في أحد شوارع مدينة الإسماعيلية المصرية، بينما كانت سيدة قيل إنها شقيقته العريس، تحول دون دفاع الأهل والمارة عن العروس.

وظهر العروسان في مقابلة صورت من منزلهما، عبر فيها العريس عن صدمته من ردود أفعال الشارع المصري على مواقع التواصل حول هذه الواقعة، واعتبر أن الموضوع عادي فهي "ابنة عمه قبل أن تكون زوجته"، وتحدث عن قصة حب يعيشانهما منذ ١٣ عامًا، إلى جانب كونهما من عائلة صعيدية، وأي "بيت صعيدي فيه موضوع الشد والجذب... ومصر كلها عارفة وضع الصعايدة" على حد قوله، في حين أكدت العروس أنها لاتزال تحبه، ولم يغصبها أحد على الزواج منه، وألقت باللائمة على نفسها بأنها هي من تسببت بالمشكلة، بسبب عصبيتها على مصممة الماكياج "وكل الناس قبل المشكلة" بحسب تعبيرها.

ولم يقتصر استنكار واقعة عروس الإسماعيلية على الشخصيات العامة من النساء المصريات، حيث كان للفنان المصري محمود عبدالمغني تعليق على ما قاله العريس، في تدوينةٍ نشرها عبر فيسبوك.