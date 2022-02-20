آمال ماهر.. هل عادت عن قرار الاعتزال؟

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آمال ماهر
Credit: FETHI BELAID/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ألمحت المطربة المصرية آمال ماهر لتراجعها عن قرار الاعتزال الذي أعلنته منتصف العام الماضي، وذلك في تغريدةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وشكرت آمال متابعيها على الاحتفاء بعيد ميلادها، وعبرت عن اشتياقها لجمهورها، وقطعت لهم وعدًا بعودةٍ قريبة، قائلةً: أوعدكم إني أكون قريب معاكم، وبينكم لإن ده مكاني إنتوا اللي بستمد منكم العطاء، والحب مع كل حبي..."

وأحيت هذه التغريدة آمال جمهور المطربة المصرية في العالم العربي، بتراجعها عن قرار الاعتزال الذي أعلنته خلال شهر يونيو/ حزيران ٢٠٢١، ما أثار موجة من التعاطف الكبير معها في ذلك الوقت، بعدما قالت إنها تتعرض لأكبر محنةٍ في عمرها.

وأوضحت لاحقًا ما وصفته باللغط حول قرار اعتزالها وقالت إنه يعود "لظروف نفسية سيئة" مرت بها، وأبقت الباب مفتوحاً أمام عودتها.

وحرصت الفنانة آمال ماهر على التواصل مع متابعيها عبر تويتر من خلال عددٍ من التغريدات التي كانت تكتبها بين الفترة والأخرى.

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