آمال ماهر.. هل عادت عن قرار الاعتزال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ألمحت المطربة المصرية آمال ماهر لتراجعها عن قرار الاعتزال الذي أعلنته منتصف العام الماضي، وذلك في تغريدةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وشكرت آمال متابعيها على الاحتفاء بعيد ميلادها، وعبرت عن اشتياقها لجمهورها، وقطعت لهم وعدًا بعودةٍ قريبة، قائلةً: أوعدكم إني أكون قريب معاكم، وبينكم لإن ده مكاني إنتوا اللي بستمد منكم العطاء، والحب مع كل حبي..."

اصحابي وحبايبي و اهلي الجمهور العزيز الغالي اشكركم لمعايدتكم وحابة اقولكم ان انتوا اللي وحشتوووني اوي واوعدكم اني اكون قريب معاكم وبينكم لان ده مكاني انتوا اللي بستمد منكم العطاء والحب مع كل حبي آمال ماهر ❤️

وأحيت هذه التغريدة آمال جمهور المطربة المصرية في العالم العربي، بتراجعها عن قرار الاعتزال الذي أعلنته خلال شهر يونيو/ حزيران ٢٠٢١، ما أثار موجة من التعاطف الكبير معها في ذلك الوقت، بعدما قالت إنها تتعرض لأكبر محنةٍ في عمرها.

و هو المُعز و المُذل ، كلي إيمان بإن لو الكون كله إجتمع علشان ينفعوا أو يضروا إنسان مش هينفعوه أو يضروه إلا بما كتبهُ الله له .. كل اللي طلباه منكم دعواتكم في صلاتكم في المساجد و الكنائس .. الشكوىٰ لغير الله مذلة ، و لله فقط بـ أُقدم شكوتي ، و من الله فقط أنتظر الفرج

و النصر و جزاء الصبر و الإحتساب على كل ما يعلمهُ الله .. حسبي الله فهو نعم المولىٰ و نعم النصير اللهم لك الحمد على كل شئ اللهم لك الحمد في الضراء قبل السراء .. فكل قدرك وقضائك خير يا رب .. و هيفضل حبكم و دعمكم أعظم و أهم منحة من الله منحني بيها في أكبر محنة في عمري كله ..

وأوضحت لاحقًا ما وصفته باللغط حول قرار اعتزالها وقالت إنه يعود "لظروف نفسية سيئة" مرت بها، وأبقت الباب مفتوحاً أمام عودتها.

جمهوري الحبيب أحب أن اشكركم لوقوفكم بجانبي وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط لقد مريت بظروف نفسيه سيئه بعد وفاة عمتي الحبيبه وكانت قريبه الي قلبي وايضا ظروف فسخ خطبتي مما أثر علي حالتي النفسيه ودفعني لأتخاذ قرار الأعتزال لذلك احببت ان اوضح حقيقة موقفي وأشكركم من كل قلبي.

علي سؤالكم المستمر عني للأطمئنان عليا وانشاء الله بعد ان تتحسن نفسيتي التقي بكم ...

وحرصت الفنانة آمال ماهر على التواصل مع متابعيها عبر تويتر من خلال عددٍ من التغريدات التي كانت تكتبها بين الفترة والأخرى.