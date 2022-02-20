دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فارق المغني اللبناني سامي كلارك، الحياة في أحد مشافي العاصمة بيروت، الأحد، عن عمر يناهز 74 عامًا، وفقًا لما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام. ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن سبب الوفاة "مشاكل في القلب"، كان الراحل قد عانى منها في السنوات الأخيرة.

وهو من مواليد "ضهور شوير" 1948، واسمه الحقيقي سامي حبيقة، لكنه اختار أن يكون اسم شهرته "كلارك" لسهولة لفظه في اللغات الأجنبية التي أجادها وبدأ مسيرته الغنائية بها، وحقق نجاحاته الأولى من خلالها، خاصًة بعد تعاونه مع المؤلف الموسيقي الراحل إلياس الرحباني، ومشاركته لاحقًا في عدةٍ مهرجانات عالمية، حلق فيها بصوته الأوبرالي إلى خارج حدود لبنان، وحصد عديد الجوائز العالمية.

عربيًا، كان سامي كلارك، أحد أصوات حقبة الثمانينيات الغنائية الدافئة وشديدة الخصوصية. ومن أشهر أغانيه: "آه على هالإيام"، أو "وقومي تنرقص يا صبية"، لكن ربما يكون الأشهر والأكثر خلودًا في ذاكرة أجيال من العالم العربي بصوته؛ أداؤه لتترات مسلسلي الكارتون الشهيرين "جزيرة الكنز، وغريندايزر".

وفي رصيد الراحل مئات الأغنيات التي أغنى بها ذاكرتنا الموسيقية، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليونانية والأرمينية والروسية. وأعرب العديد من الفنانين اللبنانيين والعرب عن حزنهم لرحيله.

شكراً #سامي_كلارك على كل ما قدّمته لنا من فنٍّ وفرحٍ وذكريات.. فكم كنت حاضراً في زمنٍ جميلٍ نحنُّ إليه ولن يعود. فلترقد روحك بسلام.. https://t.co/eefhuwjzhY

خبر حزين 💔 فقدنا اليوم فناناً كبيراً. وداعاً #سامي_كلارك إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون https://t.co/o0DQTwPWmU

وداعًا #سامي_كلارك وشكرًا على أجمل الأعمال والذكريات💔

الله يرحمك #سامي_كلارك طفولتنا وشبابنا كانوا على صوتك وفنك ونجاحاتك… شو محزن إنو كل ما نخسر حدا من رموز الفن اللبناني منشعر إنو في جزء من لبنان اللي منحبو عم يروح. تعازي الحارة لعيلتو ومحبينو https://t.co/Vp4tlhZMUQ

الله يرحم الفنان اللبناني #سامي_كلارك اللي رسم بأغاني الحلوة مرحلة طفولتنا البريئة ببلدنا لبنان تعازينا الحارة لعيلتو وأهلو 💔🙏🏻

خبر وفاة الفنان اللبناني #سامي_كلارك كان متل السكين بقلبي... الصوت الذي رافق طفولتنا قد رحل... وداعاً ايها الصوت الذي غرّد مثل ما تغني الطيور 💔

فنان لبناني كبير من بلدي ومن الزمن الجميل #سامي_كلارك 💔الله يرحمك وتكون نفسك بالسما ويصبّر أهلك وكل محبّينك🙏🏻🥺💔

سامي كلارك صوت من السماء يغني الآن مع الطيور في جوار ربه كل العزاء لمحبي فنه الجميل #سامي_كلارك https://t.co/ELrPNzwmQ3