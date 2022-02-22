ياسمين رئيس تعلن عزمها الطلاق: عشرة طويلة ولكنها لم تدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الفنانة المصرية ياسمين رئيس عزمها الطلاق من المخرج هادي الباجوري، الثلاثاء، وذلك في أول تعليق منها على تصريحاته بأنه لا يمانع أداءها القبل والمشاهد الرومانسية، والتي أثارت الكثير من الجدل مؤخرًا.

واستهلت ياسمين إعلانها بآيةٍ من القرآن، في تغريدةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر، قالت فيها "الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم."

﷽ "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" صدق الله العظيم الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم.

وكانت الفنانة المصرية قد تصدرت محرك البحث غوغل لأيام، بعد تصريحات لزوجها، خلال إطلالةٍ إعلامية، قال فيها إنه لا يمانع أن تؤدي زوجته القبل والمشاهد الرومانسية في أعمالها، ولا يجد حرجًا من مناداته بـ"زوج الممثلة".

ولم يصدر أي تعليق وقتها من ياسمين على هذه التصريحات، بينما كانت تنشر عبر حسابها الرسمي على انستغرام مقاطع فيديو من يوميات زيارتها الأخيرة إلى العاصمة السعودية ومشاركتها في مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" بموسم الرياض، كما كشفت مؤخرًا عن أدائها لمناسك العمرة، من خلال صورةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر.