دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شغل الفنان المصري عمرو دياب متابعيه، الأربعاء، بلغز اختفاء معظم أغانيه من قناته الرسمية على يوتيوب، وسط تضارب الأنباء حول السبب، وعدم صدور أي تعليق رسمي من إدارة أعماله حتى تاريخه حول الموضوع.

وسعى الشاعر الغنائي المصري خالد تاج الدين، إلى طمأنة جمهور "الهضبة"، في تدوينٍة نشرها في صفحته عبر فيسبوك، قال فيها إن قناة عمرو دياب على يوتيوب يتم ضبطها، و"الكليبات" ستعود من جديد، بعد حل "مشكلة بسيطة" تواجهها.

لكن وسائل إعلامية نقلت لاحقًا عن مصادر مقربة من "الهضبة"، أن السبب هو استحواذ أحد التطبيقات الرقمية على حقوق أغنياته التي أنتجتها شركته "ناي" خلال السنوات الأخيرة، لإعادة إصدارها بشكل حصري عبر هذا التطبيق، وما يرجح هذا الاحتمال حذف ألبوماتٍ بأكملها، ليس فقط من قناة عمرو دياب الرسمية على يوتيوب، بل من منصاتٍ وتطبيقاتٍ موسيقية أخرى.

ولم يعلق "الهضبة" بعد على ضجة اختفاء أغانيه، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، حيث كان آخر ما نشره الإعلان الترويجي لحفله المرتقب في ٢٤ فبراير/ شباط ٢٠٢٢، بموسم الرياض.