دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الفنان المصري محمد رمضان، الأربعاء، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على انستغرام، يستعرض فيه تنظيف أسنانه بمعجون قال إنه من الذهب "عيار 24".

وسرعان ما انتشر هذا الفيديو علي مواقع التواصل، وقوبل كالعادة بآراءٍ طغى عليها الانتقاد لطريقة رمضان المثيرة للجدل بالتباهي، منهم رجل الأعمال المصري أشرف السعد، فيما حاول البعض البحث عن سر هذا المعجون وخصائصه.

#محمد_رمضان ورانا سنانه وهو بيغسلها بمعجون سنان دهب عقبال ما يجيب ورق تواليت دهب 🤣🤣 https://t.co/rRnh8Cbd5K

حسبنا الله ونعم الوكيل #محمد_رمضان

سألوا دكتور سنان عن المعجون اللي غسل بيه #محمد_رمضان سنانه دا فايدته ايه. قال بيساعد الذهب المنقوع في معجون الأسنان على منع التعرض لمشاكل مثل تسوس الأسنان والتهاب اللثة، إلى جانب خصائصه المضادة للالتهابات، كما يحتوي على بروتين فيزيولوجي يتواجد بشكل طبيعي في اللعاب ويحمي الأسنان https://t.co/oULSO56bkP

وكان رمضان قد أثار الجدل موخراً بمنشورٍ تباهى فيه بمزايا ركوب الطائرة الخاصة، بعد تجارب سفره في بداياته على متن الدرجة الاقتصادية، ختمه بالقول: "لو سألتوني حبيت إيه أكتر هقولكم الطيارة الخاصة، عشان بعرف أشرب سجاير، والمضيفة مش بتهتم بحد غيري".

كما لم يفوت الفنان المصري المثير للجدل، فرصة التاريخ المميز 22/02/2022، ليترك ذكرى مميزة لمتابعيه بهذه المناسبة، تباهى فيها بتجاوز عدد مشاهدات قناته الرسمية على يوتيوب 4 مليارات و600 مليون مشاهدة، لتصبح أكثر قنوات الفنانين العرب مشاهدة على موقع استضافة الفيديوهات، حسب قوله.