دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفل نجوم ومشاهير سعوديون وعرب، الثلاثاء، ولأول مرة بـ"يوم التأسيس" أو ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل قرابة 3 قرون، بارتداء الأزياء التقليدية التي تمثل موروث المملكة، وأطلق عددٌ من الفنانين السعوديين أغانٍ خاصة بهذه المناسبة.

وشارك فنان العرب محمد عبده والمطرب السعودي عبد المجيد عبدالله، وفنانون سعوديون آخرون في العرض الفني الضخم "مسيرة البداية"، الذي أقيم بهذه المناسبة في منطقة وادي نمار جنوب شرق العاصمة السعودية.

"توالى المجد حينٍ بعد حينا".. من "تركي بن عبدالله ونعم اليمينا".. "إلين أشرق على الدنيا معزّي.. بشارة خير ترقبه السنينا". #مسيرة_البداية #يوم_التأسيس #من_بدينا https://t.co/3ZhGWLrmqr

شهدنا مع لوحة "سيرة سعودية" في #مسيرة_البداية قوة التلاحم والوحدة بين أبناء الوطن العظيم! وارتباطهم بالقيادة والأرض. #يوم_التأسيس #يوم_بدينا https://t.co/6hZTFmXXTC

كما ارتدت الفنانة السعودية إلهام علي زيًا تقليديًا يعود لتلك المرحلة، خلال مشاركتها بلوحة "سيدات العز" في "مسيرة البداية"، وكذلك العديد من مشاهير السوشال ميديا السعوديات اللواتي ارتدين أزياءً تقليدية بهذه المناسبة، ونشرن صورهن الاحتفالية عبر حساباتهن الرسمية على مواقع التواصل.

لجميع سيدات المملكة العظيمة أنتن عظماء 🇸🇦💚 امهانتا خواتنا بناتنا مهما تكلمنا ما وفيناكم 🙏🏻💚 فخورة بأن اكون احد افراد هذا الحفل، وياجمال احساسي وانا اتكلم بلسان بناتنا العظيمات واللي يستاهلون كل خير ولا قصور في اخوننا اكيد😅✌🏻 #يوم_التاسيس https://t.co/6AhQbldXA5

وأصدر المطرب عبد المجيد عبد الله أغنيتين احتفالاً بيوم التأسيس، عبر قناته الرسمية على يوتيوب؛ "سيف" و "يا حادي العيس"، وطرحت قناة روتانا بهذه المناسبة أغنيتي "حكمة ملك" للمطرب عبادي الجوهر، "وهذا الوطن" لعباس إبراهيم.

وشارك فنانون عرب أيضًا السعوديين احتفالاتهم بيوم التأسيس، حيث هنأت النجمة المصرية شريهان الشعب السعودي عبر سلسلةٍ من التغريدات نشرتها على تويتر بهذه المناسبة، ونشرت الفنانة الإماراتية أحلام صورة لها بالزي التقليدي تحت وسم "يوم بدينا"، وعبّر الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن اعتزازه بـ "الجذور الراسخة للغالية السعودية..." على حد تعبيره.

حفظ الله وطنكم العظيم #المملكه_العربية_السعودية وشعبكم الكريم #الشعب_السعودي و خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز و ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_سلمان حفظهما الله .. و زادكم ربي خيراً و استقراراً و رخاءً و تطوراً و أمناً وسلاماً. #يوم_التاسيس

إعتزازنا بالجذور الراسخة للغالية #السعوديه يفوق الوصف .. نتفاخر به وبعمقه التاريخي الأصيل.. كل عام والمملكة في حاضرها ومستقبلها بألف خير بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهم الله 🇦🇪🤍 🇸🇦 #يوم_التاسيس #يوم_بدينا https://t.co/MP4w0MgQpp

وأحيت أصالة حفلاً بهذه المناسبة، ضمن فعاليات موسم الرياض، شاركها فيه المغني والملحن المصري رامي جمال.

العبوا بالعوجا وسيوفٍ صقايل .. في السمو وفي العلو وفي المعالي 🇸🇦 الفنانة أصالة تطرب جمهورها بأجمل أغانيها بحفلة #يوم_التأسيس في #بوليفارد_رياض_سيتي ✨❤️ #موسم_الرياض https://t.co/U3eubVVKOW

واحتفت المملكة العربية السعودية هذا العام، لأول مرة بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى على يدي الإمام محمد بن سعود، في منتصف العام الهجري ١١٣٩ ، الموافق لشهر فبراير/ شباط من العام الميلادي ١٧٢٧، وأصبح عطلة رسمية مؤخراً، بأمر ملكي من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.