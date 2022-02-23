يوم التأسيس في السعودية.. مشاهير يحتفلون بالأزياء التقليدية وأغانٍ خاصة للمناسبة

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يوم التأسيس في السعودية.. مشاهير يحتفلون بالأزياء التقليدية وأغانٍ خاصة للمناسبة
Credit: Riyadh Season/media statement

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفل نجوم ومشاهير سعوديون وعرب، الثلاثاء، ولأول مرة بـ"يوم التأسيس" أو ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل قرابة 3 قرون، بارتداء الأزياء التقليدية التي تمثل موروث المملكة، وأطلق عددٌ من الفنانين السعوديين أغانٍ خاصة بهذه المناسبة.

وشارك فنان العرب محمد عبده والمطرب السعودي عبد المجيد عبدالله، وفنانون سعوديون آخرون في العرض الفني الضخم "مسيرة البداية"، الذي أقيم بهذه المناسبة في منطقة وادي نمار جنوب شرق العاصمة السعودية.

كما ارتدت الفنانة السعودية إلهام علي زيًا تقليديًا يعود لتلك المرحلة، خلال مشاركتها بلوحة "سيدات العز" في "مسيرة البداية"، وكذلك العديد من مشاهير السوشال ميديا السعوديات اللواتي ارتدين أزياءً تقليدية بهذه المناسبة، ونشرن صورهن الاحتفالية عبر حساباتهن الرسمية على مواقع التواصل.

وأصدر المطرب عبد المجيد عبد الله أغنيتين احتفالاً بيوم التأسيس، عبر قناته الرسمية على يوتيوب؛ "سيف" و "يا حادي العيس"، وطرحت قناة روتانا بهذه المناسبة أغنيتي "حكمة ملك" للمطرب عبادي الجوهر، "وهذا الوطن" لعباس إبراهيم.

وشارك فنانون عرب أيضًا السعوديين احتفالاتهم بيوم التأسيس، حيث هنأت النجمة المصرية شريهان الشعب السعودي عبر سلسلةٍ من التغريدات نشرتها على تويتر بهذه المناسبة، ونشرت الفنانة الإماراتية أحلام صورة لها بالزي التقليدي تحت وسم "يوم بدينا"، وعبّر الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن اعتزازه بـ "الجذور الراسخة للغالية السعودية..." على حد تعبيره.

وأحيت أصالة حفلاً بهذه المناسبة، ضمن فعاليات موسم الرياض، شاركها فيه المغني والملحن المصري رامي جمال.

واحتفت المملكة العربية السعودية هذا العام، لأول مرة بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى على يدي الإمام محمد بن سعود، في منتصف العام الهجري ١١٣٩ ، الموافق لشهر فبراير/ شباط من العام الميلادي ١٧٢٧، وأصبح عطلة رسمية مؤخراً، بأمر ملكي من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

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