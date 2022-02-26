دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فارقت الفنانة المصرية جالا فهمي الحياة، حسبما أعلن شقيقها مصطفى فهمي في تدوينةٍ نشرها، السبت، عبر صفحته في فيسبوك.

لم تكمل الفنانة الراحلة العقد السادس من عمرها (59 عامًا)، وأتى رحيلها بعد سنوات من الاحتجاب التام عن الحياة العامة والفنية في مصر، حيث كان آخر ظهور لها رصدته كاميرات الصحفيين في جنازة نجم كرة القدم المصري الراحل طارق سليم سنة 2016.

وهي ابنة المخرج الراحل أشرف فهمي، ولديها ابن وحيد من طليقها المؤلف الموسيقي المصري عمرت خيرت، وبدأت مسيرتها الفنية في عمرٍ مبكرة، إلي جانب عملها في الإذاعة والتلفزيون، وقدمت برنامجي "حكايات راوية وفكري"، و"الحل هو الحبل" وتعرضت بسبب الأخير لانتقاداتٍ كبيرة في الصحافة المصرية، تحدثت عنها في حوارٍ صريح للتلفزيون المصري.

ومن أدوار جالا فهمي السينمائية المبكرة، دور المذيعة في فيلم "يوم حلو ويوم مر" سنة 1988، تلاه دورها في فيلم "إعدام قاضي" من إخراج والدها عام 1990.

وكانت ذروة نشاطها السينمائي في تسعينيات القرن الماضي، حيث لعبت بطولة العديد من الأفلام، واتسمت أدوارها بالجرأة، حتى أنها وسمت بـ"نجمة التعري"، خاصة بعد تقديم فيلم "كلام الليل" في العام 1999، الذي أثار الكثير من الجدل وقتها.

ومن أفلامها الشهيرة: "الحب في طابا، طأطأ وريكا وكاظم بيه، سمكة و ٣ قروش، بيتزا بيتزا، جالا جالا". وكان آخر أدوارها السينمائية في فيلم "أول مرة تحب ياقلبي" عام 2003.

وكان لجالا فهمي مشاركات تلفزيونية قليلة، أشهرها عندما ظهرت في ثالث أجزاء مسلسل "ليالي الحلمية"، ومسلسل "الوسية".